CSU Metal Galaţi, marea perdantă a turneului de la Constanţa

Dacă formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa a reuşit să revină în lupta pentru titlu în al doilea turneu al locurilor 1-4, desfăşurat la Constanţa, Ştiinţa Bacău şi Metal Galaţi sunt echipele care au lăsat cele mai multe puncte la ţărmul mării. Cea mai mare perdantă a turneului de la Constanţa este însă campioana en titre, care nu a mai reuşit să se ridice la nivelul celor două rivale, Dinamo Bucureşti şi Tomis Constanţa. „Am jucat foarte prost în acest turneu, chiar dacă am câştigat primul meci. Am făcut două meciuri foarte slabe cu Dinamo şi Constanţa, dar mai este mult de jucat în acest campionat. Următorul turneu va fi la noi acasă şi avem ocazia să recuperăm punctele pierdute aici. Câştigătoarea campionatului va fi decisă în ultimul turneu, pentru că la Galaţi poate doar să se contureze viitoarea campioană”, a declarat Zoran Terzic, antrenorul echipei gălăţene. CSV 2004 Tomis a fost echipa care a impresionat, constănţencele învingându-şi rivalele de o manieră categorică. „Şansa noastră de a ne îndeplini obiectivul este să facem şase puncte din şase în fiecare turneu. Nu credem că va fi la fel de uşor la Galaţi, dar noi luptăm şi sper să nu ne pierdem încrederea în noi, mai ales după ce am reuşit acasă”, a declarat antrenorul Tomisului, Constantin Alexe. „A fost ultima noastră şansă pentru a nu merge doar în excursie la următoarele turnee. Trebuia să batem în toate cele trei meciuri şi am reuşit. Echipa s-a mobilizat foarte bine şi vreau să le felicit şi pe fete şi pe antrenori”, a declarat şi preşedintele grupării constănţene, Cristian Zgabercea.

Programul partidelor din turneul de la Galaţi, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni - vineri: Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bacău (ora 16.30), CSU Metal Galaţi - CSV 2004 Tomis Tomis Constanţa (ora 19.00); sâmbătă: Bacău - Constanţa (ora 16.30), Galaţi - Dinamo (ora 19.00); duminică: Constanţa - Dinamo (ora 16.30), Galaţi - Bacău (ora 19.00).