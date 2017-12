CSU Neptun a debutat cu victorie la Sibiu

19:56:37 / 03 Iunie 2014

Rezultat

NEPTUN - Buzau 24-23 si echipa noastra va evolua in continuare in Liga Nationala ! Un sincer bravo tuturor fetelor care au "dus" acest sezon infernal in conditii dificile, precum si antrenorilor lor ! Felicitari si speram la un sezon viitor mult mai bun si, de ce nu, revenirea in cupele europene. HAI NEPTUN !