CSU Neptun a încheiat seria jocurilor amicale

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, CSU Neptun Constanţa a disputat ultima partidă de verificare înaintea primei etape a returului, programată duminică, 3 februarie, în deplasare cu Unirea Slobozia. După ce în meciul de vineri victoria revenise elevelor lui Ion Crăciun, cu 32-28, CSU Neptun şi CSM Ploieşti (Liga Naţională) au remizat sâmbătă, scor 30-30 (20-11). O partidă în care handbalistele de pe litoral au dictat ritmul jocului în primele 30 de minute, conducând cu 20-11, datorită unei apărări mult mai exacte, dar au cedat apoi total iniţiativa în actul secund, oaspetele întorcând scorul de pe tabelă în mai puţin de 15 minute, 22-23 în min.44! Chiar dacă Neptunul nu a pierdut, scor final 30-30, antrenorul Ion Crăciun ştie că mai sunt destule lucruri de pus la punct. În meciul de sâmbătă, pentru CSU Neptun Constanţa au evoluat următoarele jucătoare: Sitenko - 7 intervenţii, Petrescu şi M. Rusu - câte 1 intervenţie; N. Rusu 8g, Sheiko 7g, Arfir 6g, Dragut 3g, Zlăvog 2g, Ionescu, Toma, Rusali şi Mărginean - câte 1g.

„Sunt mulţumit de rezultatele din cele două partide, dar jocul trebuie îmbunătăţit. În meciul de astăzi (n.r. - sâmbătă), am slăbit mult ritmul în partea secundă şi trebuie să mai lucrăm la antrenamente”, a fost concluzia lui Ion Crăciun. „Două partide foarte bune pentru echipa noastră, mai ales că Neptunul are un stil apropiat de joc cu cel al bucureştencelor de la CSM, viitoarea noastră adversară din Liga Naţională. Neptunul are un joc colectiv foarte bun, echipa a crescut mult de la meciul de baraj din primăvară, când am câştigat destul de clar cu echipa pe care o antrenam, Rapid. Sper ca ambele echipe să-şi atingă obiectivul. Noi de a rămâne în prima ligă, iar Constanţa de a promova, iar sezonul următor să ne întâlnim în meciuri oficiale”, a declarat după meciul de sâmbătă antrenoarea oaspetelor, fosta vicecampioană mondială Simona Gogîrlă.