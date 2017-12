CSU Neptun a revenit în LN

După un singur an în Divizia A la handbal feminin, echipa CSU Neptun Constanţa a revenit în elita handbalului românesc. Handbalistele pregătite de Ion Crăciun şi Florin Cazan mai aveau nevoie de un singur punct în ultimele trei etape rămase pentru a fi matematic promovate. Au risipit orice emoţii ieri, în confruntarea din deplasare cu Ştiinţa Bucureşti, pe care au învins-o cu 35-30 (20-17), după un meci controlat din primul şi până în ultimul minut. Constănţencele au lăsat la vestiar orice emoţie care ar fi putut sta în calea punctului izbăvitor şi au demonstrat încă o dată că formează cel mai puternic grup din Divizia A. Avându-l la timonă pe Ion Crăciun, un tehnician călit şi în Champions League şi obişnuit să muncească la orice nivel, CSU Neptun Constanţa a defilat în acest sezon, reuşind 23 de victorii în primele 24 de etape. În partida de ieri, pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko 8g, Rusu 7g, Draguţ 4g, Ionescu, Mărginean, Vasiliu şi Zlavog - câte 3g, Toma 2g, Arfir şi Filip - câte 1g.

„Suntem bucuroşi că am promovat. Este o muncă de un an de zile pe care fetele vroiau să o vadă încununată din toate punctele de vedere. Echipa este promovată, dar rămâne de văzut ce va fi în continuare. Este important să promovezi, dar şi mai important este să te menţii acolo şi să nu faci figuraţie în Liga Naţională. Este nevoie de multe jucătoare, pentru că actualul lot nu poate face faţă şi în plus multe dintre jucătoare vor pleca, deoarece au fost împrumutate. Am fost întrebat de ce am venit în Divizia A după Liga Campionilor. Pentru că este meseria mea şi nu îmi este ruşine să o fac nicăieri. Este o mândrie că sunt la a treia promovare din carieră după HCM Constanţa şi CSM Medgidia şi niciodată nu am retrogradat cu vreo echipă. În schimb, am reuşit să ajung cu fiecare formaţie în cupele europene”, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun.