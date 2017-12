CSU Neptun a ținut în șah campioana timp de o repriză

09:49:42 / 12 Septembrie 2014

Fruntea sus, fetelor...

Bravo lor, fetele au demonstrat ca au caracter si ca merita mult mai multa sustinere din partea acestui oras, care odata se batea cu bucurestiul pentru intiietate in sport. De altfel, site-ul "handbavolei.ro" scrie : "Campioanele, chinuite 40 de minute. Având în față un adversar cu un obiectiv total opus, HCM Baia Mare a avut probleme 40 de minute. Până la final însă, campioanele s-au trezit la realitate și au obținut un succes categoric în cele din urmă, dar care nu indică realitatea din teren." In minutul 40 era 20-20 dupa ce Neptunul condusese in prima repriza chiar si cu 5 goluri ! Cu un lot care sa permita schimbarile, echipa noastra s-ar putea clasa lejer in locurile de play-off...sa vedem, poate ca cei care au putere de decizie se vor trezi, macar acum, pentru ca aceste fete chiar merita !