CSU Neptun acumulează experienţă

După ce începutul de campionat a prins formaţia CSU Neptun Constanţa total nepregătită, fără meciuri de pregătire şi cu un lot schimbat aproape în totalitate, care avea nevoie de timp pentru omogenizare, în pauza competiţională se fac eforturi pentru ca aceste probleme să fie rezolvate. Tocmai din acest motiv au fost stabilite mai multe partide de verificare, fetele pregătite de Florentin Pera având în ultima lună foarte puţine zile libere. S-a lucrat intes, atât la partea fizică, cât şi la cea tactică, pentru că până la prima etapă din noul an, programată pe 14 ianuarie, cu SCM Craiova, la Constanţa, echipa să fie la parametri mult mai ridicaţi. Ultimele trei partide de verificare, toate disputate la Cupa “Dunărea“, au adus tot atâtea înfrângeri, însă nu s-au urmărit atât rezultatele cât posibilitatea de a oferi echipei cât mai multe jocuri.

„Am făcut un meci foarte bun cu CSM Ploieşti şi apoi o primă repriză bună cu Oţelul Galaţi, pentru că în ultima confruntare, cu Dunărea Brăila, echipa nu a mai avut aceleaşi evoluţii. A fost însă greu, pentru că am întâlnit trei dintre cele mai bune formaţii din Liga Naţională şi trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că în acest moment nu ne putem lupta cu Galaţi, Brăila sau Ploieşti. În plus, ne-am confruntat şi cu probleme de efectiv. Pe lângă Iovănescu, Sheiko şi Rusali, alte trei jucătoare, Sen, Roiban şi Toma au acuzat diverse probleme, care au făcut ca la un moment dat să nu avem valide decât nouă handbaliste. Mă bucură însă că şi jucătoarele tinere s-au descurcat bine şi mă refer la Toma şi Neag. Din acest punct de vedere putem afirma că am avut şi câştiguri după acest turneu. Cel mai important este ca acum să recuperăm toate jucătoarele pentru ca în ianuarie să avem un efectiv complet. Nu trebuie uitat nici faptul că la acest turneu am fost cea mai tânără echipă şi s-a câştigat experienţă“, a declarat antrenorul principal Florentin Pera. În altă ordine de idei, conducerea clubului este decisă să-i acorde o şansă ucrainiencei Yana Sitenko, în vârstă de 22 ani. „A arătat lucruri bune şi îi vom propune un contract valabil până la finalul sezonului. Avem nevoie de un portar care să-i creeze concurenţă Mihaelei Petrescu“, a precizat directorul executiv al clubului constănţean, Paul Alexe.