CSU Neptun, debut cu dreptul în turneul locurilor 10-12

10:50:05 / 19 Mai 2014

@ 1

prietene, nu stiu ce maeci ai vazut tu, dar sambata Neptunul ar fi putut castiga si la 15 goluri, fiindca echipa din Rm.Vilcea este doar o amintire a ceea ce a fost odata...de acord doar cu faptul ca arbitrii au fost slabi, dar au gresit la fel de mult si intro-parte, si in cealalta...si ca sa nu mai bati campii si sa aiurezi cum ca fetele noastre ar fi fost ajutate, sa-ti dau un singur exemplu (care imi confirma ca aiurezi si nici macar n-ai vazut meciul): oltencele au ratat 5 aruncari de la 7m din 7 (aparate de Mihaela si Iulia)...sau si aici sunt arbitrii de vina, ca nu le-au bagat ei in poarta ?...ca sa nu mai spun ca in sezonul regulat le-am batut si acasa si la Valcea...asa ca mai usor cu tampeniile si scoate capul din punga cu aurolac.