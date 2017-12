CSU Neptun debutează în turneul locurilor 10-12

Sâmbătă, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor, CSU Neptun Constanţa va susţine primul meci din turneul locurilor 10-12 al Ligii Naţionale de handbal feminin. Sportivele pregătite de Ion Crăciun şi Florin Cazan vor întâlni pe HCM Rm. Vâlcea, formaţie pe care au învins-o în ambele partide din sezonul regulat: 19-17 - în tur, la Constanţa, şi 33-32 - în retur, la Rm. Vâlcea. De altfel, noua echipă vâlceană a reuşit primul succes din actuala stagiune de-abia la mijlocul acestei săptămâni, 27-19 cu CSM Ploieşti, în prima etapă din turneul locurilor 10-12. „Nu m-a surprins victoria lor, pentru că mereu am spus că au jucătoare mult peste locul ocupat în clasament. Au jucătoare, dar nu au echipă. La noi este cam invers. Avem foarte puţine jucătoare, dar am reuşit să formăm o echipă care a obţinut şi victorii în acest campionat. Noi am plecat din start ca outsideri, dar pe parcurs am încurcat destule echipe. Suntem mobilizaţi. Fetele îşi doresc victoria, care în acest moment este şi mai preţioasă”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Ion Crăciun. CSU Ploieşti stă în această rundă. Echipa clasată la finalul acestui minicampionat pe locul 10 va rămâne în Liga Naţională, în timp ce ocupantele locurilor 11 şi 12 vor disputa un turneu de menţinere-promovare în prima divizie cu ocupantele locurilor secunde din Divizia A.

Programul partidelor de sâmbătă, din faza a doua a play-off-ului LN de handbal feminin - etapa a 2-a, turneul locurilor 1-3: HC Dunărea Brăila - ASC Corona 2010 Braşov (ora 13.45, Digi Sport 3); turneul locurilor 4-6: HCM Roman - U. Jolidon Cluj (ora 11.00); play-out, turneul locurilor 7-9: SCM Craiova - CSM Bucureşti (ora 18.00).