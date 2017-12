CSU Neptun, fără replică în faţa Romanului

CSU Neptun Constanţa nu a reuşit să răstoarne calculul hârtiei nici în partida cu HCM Roman, din etapa a 3-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, constănţencele au suferit un nou eşec, scor 23-31 (11-17), în faţa unei echipe cu procentaj perfect după primele trei runde. Oaspetele au început în forţă meciul, distanţându-se la cinci goluri încă după prima jumătate a reprizei I, scor 8-3, iar până la pauză, ecartul s-a mărit la şase lungimi, scor 17-11 pentru HCM Roman. Neptunul nu a reuşit nici în partea secundă să ofere o replică viguroasă, iar Romanul s-a desprins, spre finalul jocului, chiar şi la unsprezece goluri, scor 31-20. Sheiko, Enescu şi Tiron au înscris ultimele goluri ale partidei, scorul final fiind 31-23 pentru formaţia pregătită de Florentin Pera, fost antrenor şi la CSU Neptun. Pentru CSU Neptun au marcat: Tiron 7g, Enescu 6g, Sheiko 5g, Ionescu, Orşivschi, Arfir, Lazăr şi Zlăvog - câte 1g.

„Ştiam că vom avea un meci greu. Era normal, după ce am făcut doar cinci meciuri de pregătire. Nu ne puteam aştepta să ne luptăm pentru play-off, ci pentru play-out. Nu mă mulţumeşte jocul de astăzi (n.r. - sâmbătă), însă toate echipele s-au întărit, inclusiv cu jucătoare străine. Noi am luat doar jucătoare tinere. Cu mai multă răbdare, în timp, putem forma o echipă şi să ne salvăm”, a spus, la final, antrenorul principal Ion Crăciun. De partea cealaltă, fostul tehnician al Neptunului, Florentin Pera, în prezent la HCM Roman, mărturisea că regretă situaţia de la formaţia constănţeană: „A fost o victorie uşoară, dar noi am pregătit jocul foarte bine. Nu l-am considerat unul uşor. Mă bucur că am reuşit să formăm o echipă competitivă la HCM Roman, un club care îşi doreşte performanţă. Cu un ochi râd şi cu unul plâng, pentru că îmi pare rău de Neptun Constanţa. M-am simţit bine aici (n.r. - la Constanţa), dar problemele financiare şi-au pus serios amprenta asupra echipei. Sunt însă câteva jucătoare cu mult potenţial. Îmi doresc ca Neptun Constanţa să rămână în Liga Naţională”.

Celelalte rezultate ale etapei: HCM Rm. Vâlcea - CSM Bucureşti 29-30, CSM Ploieşti - HCM Baia Mare 20-29, U. Jolidon Cluj - Corona Braşov 26-34, SCM Craiova - Cetate Deva 20-20, Dunărea Brăila - HC Zalău 25-19. Clasament: 1. HCM Baia Mare 9p (golaveraj: 94-67), 2. Corona Braşov 9p (104-80), 3. HCM Roman 9p (77-64), 4. Dunărea Brăila 6p (69-59), 5. CSM Bucureşti 6p (80-76), 6. Cetate Deva 4p (82-73), 7. U. Jolidon Cluj 3p (75-82), 8. CSM Ploieşti 3p (66-87), 9. SCM Craiova 2p (71-81), 10. HC Zalău 1p (64-72), 11. HCM Rm. Vâlcea 0p (73-89), 12. CSU NEPTUN CONSTANŢA 0p (67-92).