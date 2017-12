CSU Neptun, învinsă la Deva

La penultima deplasare din actualul sezon regulat al Ligii Naţionale de handbal feminin, CSU Neptun Constanţa a cedat în fieful unei alte echipe din partea a doua a clasamentului, CSM Cetate Deva, într-o partidă disputată duminică seara, în etapa a 20-a. Constănţencele au dat o replică destul de bună, dar gazdele s-au impus cu 25-21, după ce au condus şi la pauză, cu 14-9. „Am început destul de bine, dar meciul s-a rupt pe finalul primei reprize. După pauză am jucat ceva mai bine, dar nu am mai reuşit să recuperăm. Avem cea mai tânără şi cea mai lipsită de experienţă echipă, plus că trebuie să facem improvizaţii pe posturi, iar acest lucru se vede”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Ion Crăciun. Pentru CSU Neptun au marcat: Tiron 6, Enescu 4, Mărginean 3, Sheiko 2, Ionescu 2, Tămaş 1, Toma 1, Moţei 1 şi Strahan 1.

Celelalte rezultate ale etapei - marţi: U. Jolidon Cluj - CSM Ploieşti 34-28; vineri: HC Zalău - HCM Roman 22-19, Corona Braşov - CSM Bucureşti 26-22; sâmbătă: HC Dunărea Brăila - HCM Rm. Vâlcea 28-26. Întâlnirea SCM Craiova - HCM Baia Mare se dispută astăzi, de la ora 19.30. Clasament: 1. HCM Baia Mare 54p, 2. Corona Braşov 49p, 3. Dunărea Brăila 38p, 4. HCM Roman 37p, 5. U Cluj 36p, 6. HC Zalău 31p, 7. CSM Bucureşti 28p, 8. CSM Cetate Deva 24p, 9. SCM Craiova 20p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 14p, 11. CSM Ploieşti 13p, 12. HCM Rm. Vîlcea 3p.