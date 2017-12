CSU Neptun joacă la Chiajna pentru locul 8

Cu doar trei victorii obţinute în actuala ediţie a Diviziei A la handbal feminin, CSU Neptun Constanţa are totuşi şansa de a-şi salva sezonul şi de a îndeplini obiectivul fixat de conducerea clubului, clasarea pe locurile 5-8 în ierarhia Seriei A. Constănţencele au însă nevoie de un succes în deplasarea de la Spartac Bucureşti, în partida programată joi, de la ora 18.30, în etapa a 19-a. Întâlnirea trebuia să se dispute iniţial miercuri, dar gazdele nu au avut la dispoziţie o sală de joc în capitală, astfel că meciul a fost amânat cu o zi şi mutat la Chiajna. „Ne-am propus ca în ultimele patru runde să câştigăm trei meciuri, iar cel cu Spartac este decisiv. O victorie ne-ar urca în faţa adversarelor în clasament şi ar însemna mult pentru încrederea fetelor. Nu mai avem voie să facem paşi greşiţi, chiar dacă vom avea apoi două meciuri pe teren propriu, împotriva unor adversari accesibili”, a spus antrenorul Ionuţ Puşcaşu. Tehnicianul grupării de pe litoral se confruntă însă cu probleme de efectiv, trei jucătoare importante fiind accidentate. Astfel, Georgiana Ciuică are piciorul stâng în ghips, Mariana Filip a purtat timp de trei zile o atelă ghipsată la mâna dreaptă şi doar ce şi-a reluat antrenamentele, iar Anca Birton se confruntă cu probleme musculare. “Ciuică nu va face deplasare, dar sper să le putem utiliza pe Filip şi Birton”, a explicat Puşcaşu.

Celelalte meciuri din etapa a 19-a s-au disputat miercuri: Ştiinţa Bucureşti - HM Buzău 33-27, Ştiinţa Bacău - HC Activ CSO Plopeni 30-21, CSU Târgovişte - ACS Şc. 181 SSP Bucureşti 35-37, Danubius Galaţi- CSM Bucureşti II 29-15. HCF Piatra Neamţ a stat.

Clasament: 1. Danubius Galaţi 49p (golaveraj: 510-292), 2. CS HM Buzău 46p (510-399), 3. Ştiinţa Bucureşti 42p (546-427), 4. HCF Piatra Neamţ 36p (472-383), 5. CSM Bucureşti II 31p (444-415), 6. HC Activ CSO Plopeni 21p (413-432), 7. Ştiinţa Bacău 17p (465-510), 8. Spartac Bucureşti 11p (345-457), 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 9p (395-501), 10. CSU Târgovişte 6p (373-546), 11. ACS Şc. 181 SSP Bucureşti -2p (235-346) - formaţie penalizată cu 9 puncte pentru nerespectare cerinţe vârstă şi cu 3 puncte pentru neprezentare.

