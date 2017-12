CSU Neptun, lecţie de handbal în faţa Zalăului

12:01:06 / 05 Februarie 2014

Tadici...QED - NEPTUN - OK !

Sa lasam pe planul doi spectacolul grotesc al acestui mascarici (poate in ceasul al 13-lea se va trezi si cineva de la FRH sa-l treaca pe linie moarta, cu toate ca asa cum merg lucrurile in handbal si sportul romanesc, in general, este greu de crezut) si sa subliniem doua lucruri scoase in evidenta de superbul meci de aseara : prestatia din ce in ce mai buna a fetelor noastre, pentru care merita FELICITARI din toata inima si un mare si sincer BRAVO (imi pare rau ca nu am reusit sa ajung la meci, dar le-am "sustinut" de la distanta) si faptul ca Zalaul este o echipa care fara "antrenorul" ei s-ar bate la play-out alaturi de Neptun... dar acasa, la Zalau, riul, ramul, FRH, arbitrii, etc...si, nu-i asa, uite cum ajung unii in play-off...