CSU Neptun, meci dificil cu Brașovul

Duminică, de la ora 12.00, CSU Neptun Contanța va întâlni, pe teren propriu, una dintre candidatele la titlu și în acest sezon, ASC Corona Brașov. Deși meciul contează pentru etapa a 3-a a Ligii Naționale de handbal feminin, va fi doar prima apariție a jucătoarelor de pe litoral în fața propriilor suporteri în acest campionat. Va fi un duel împotriva unei echipe cu mari pretenții și în actuala stagiune, care, deși nu a investit la fel de masiv precum HCM Baia Mare și CSM București, a transferat în ultimii ani și jucătoare tinere, de perspectivă, care treptat au alcătuit o formație puternică. În plus, Brașovul se bazează în acest sezon și pe omogenitate, fiind aduse doar două jucătoare sub comanda lui Bogdan Burcea, Oana Bondar și Nicoleta Dincă. „O formație foarte puternică, cu stabilitate din toate punctele de vedere. Noi încercăm să formăm din nou o echipă care să se bată meci de meci, însă în acest an va fi mult mai greu. Dacă s-ar fi reușit păstrarea jucătoarelor de anul trecut și cu cele care au venit acum s-ar fi format o echipă mult mai bună. Mai avem de muncă, pentru că noile sosite nu s-au integrat încă, dar sunt fete muncitoare, serioase, iar acest lucru este important“, a precizat antrenorul Ion Crăciun.

Duminică se vor disputa partidele: HC Zalău - Mureșul Tg. Mureș (ora 11.00), Unirea Slobozia - Dunărea Brăila (ora 11.00), CSM Ploiești - HCM Roman (ora 11.00), SCM Craiova - HCM Rm. Vîlcea (ora 13.00, DigiSport 1), CSM Cetate Deva - HCM Baia Mare (ora 14.30, DigiSport 1). Partida U. Cluj - CSM București va avea loc luni, de la ora 18.00 (DigiSport 3).