CSU Neptun, program favorabil în play-out

Chiar dacă puţini erau cei care credeau în CSU Neptun la începutul sezonului, formaţia constănţeană a răsturnat treptat calculele hârtiei şi a obţinut, la finalul sezonului regulat al Ligii Naţionale de handbal feminin, o clasare greu de anticipat. Ajutată şi de victoria Romanului la Craiova, scor 22-21, în ultima etapă a sezonului regulat, CSU Neptun a încheiat pe locul 9 şi poate privi cu mai multă încredere spre play-out. Handbalistele constănţene vor întâlni în această fază pe SCM Craiova, echipă clasată pe locul 10 la finalul primelor 22 de etape, formaţia de la ţărmul mării având avantajul că va disputa pe litoral două dintre cele trei meciuri din play-out (7 mai - la Craiova, 10 şi 11 mai - la Constanţa).

„Am muncit ca să ne ridicăm la nivelul primei ligi. Sper ca până la începerea play-out-ului să mai creştem puţin. Vom aborda play-out-ul cu mai multă încredere. Am făcut şi jocuri bune în sezonul regulat şi, una peste alta, sunt mulţumit de evoluţia echipei. Trebuie să ţinem cont că, dacă nu ar fi fost acest sistem cu play-out, atunci am fi scăpat de retrogradare. Ne mai ţine puţin în tensiune, dar sperăm să scăpăm şi de el şi să rămânem în prima ligă. Cred că este, totuşi, o performanţă pentru noi, pentru că suntem o echipă tânără. Am adus şi oamenii la sală şi încercăm în continuare să creştem şi jucătoare”, a precizat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ion Crăciun.

Programul complet din play-off şi play-out în Liga Naţională de handbal feminin se prezintă astfel - play-off (la 7, 10 şi 11 mai - se dispută trei partide, prima pe terenul echipei mai slab clasate): HC Zalău - HCM Baia Mare, U. Jolidon Cluj - Corona Braşov, HC Dunărea Brăila - HCM Roman; play-out (la 7, 10 şi 11 mai): HCM Rm. Vîlcea - CSM Bucureşti, CSM Ploieşti - Cetate Deva şi SCM Craiova - CSU Neptun Constanţa. Apoi, la 14, 17, 21, 24, 28 şi 31 mai se vor disputa partidele din următoarea fază din play-off, locurile 1-3 şi 4-6, respectiv play-out, locurile 7-9 şi 10-12, în urma cărora vom afla noua campioană şi, teoretic, cele două echipe care vor retrograda.

FRH AR PUTEA SCHIMBA REGULAMENTUL! Federaţia Română de Handbal ar putea lua, pentru a doua oară în istoria recentă a competiţiei, decizia de a schimba regulamentul în plin sezon. Astfel, la finalul sezonului 2013-2014 ar urma să nu mai retrogradeze nicio formaţie, iar din ediţia 2014-2015 să participe în primul eşalon 14 echipe. O decizie în acest sens va fi luată în perioada următoare. „Nu ar fi rău să avem un campionat cu 14 echipe, dar, din ce am auzit, vor avea loc meciuri de baraj cu echipele de pe locul secund din Divizia A. Noi nu ne-am dorit să fim printre formaţiile de pe ultimele două locuri”, a mai spus antrenorul principal al Neptunului.