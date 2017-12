CSU Neptun se pregăteşte în efectiv complet

Au mai rămas doar opt zile până la primul meci oficial din acest an pentru CSU Neptun Constanţa, echipa de pe litoral urmând să întâlnească sâmbăta viitoare, pe 14 ianuarie, la Sala Sporturilor, pe SCM Craiova, în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Antrenorul Florentin Pera are pentru moment destule motive pentru a fi mulţumit, la antrenamente participând toate cele 16 componente ale lotului, după ce o bună perioadă nu s-a putut baza, din diverse motive, decât pe cel mult 13 jucătoare. În plus, transferul interului dreapta Renata Ghionea a adus un plus de experienţă şi maturitate unei formaţii care are în componenţă foarte multe jucătoare tinere. Fosta handbalistă de la Oţelul Galaţi a mărturisit şi motivele pentru care a ales Constanţa, deşi nu a dus lipsă şi de alte oferte.

„Principalul motiv este că la Constanţa se află şi soţul meu (n.r. - Vali Ghionea, extrema de la HCM) şi că echipa este pregătită de Florentin Pera, un antrenor cu care am mai colaborat foarte bine la Deva şi Reşiţa. Cred că Neptunul are o echipă frumoasă, cu potenţial, dar trebuie avută răbdare, pentru că sunt foarte multe jucătoare tinere. Prin muncă şi dorinţă se poate construi o formaţie foarte bună la Constanţa. Ambiţia mea este mare, pentru că îmi doresc să joc şi să cresc în valoare. La Galaţi nu am avut posibilitatea să evoluez foarte mult şi consider că la Neptun şansele mele sunt mult mai mari în acest sens“, a declarat noua jucătoare a Neptunului. Cu un lot complet, fără accidentări, antrenorul Florentin Pera priveşte cu mai mult optimism perioada de pregătire până la primul joc oficial al anului. „Este bine că am reuşit să completăm anumite posturi deficitare. Prin venirea Renatei Ghionea vom câştiga experienţă. Sper ca atât ea cât şi portăriţa Yana Sitenko să se integreze cât mai repede. Acesta este şi obiectivul nostru, acela de a omogeniza cât mai bine relaţiile de joc. Sunt mulţumit de modul în care fetele s-au pregătit până acum şi s-a văzut o creştere în evoluţii la fiecare partidă. Mai avem însă multe lucruri de pus la punct, în special în apărare, pentru că primim foarte multe goluri“, a precizat Pera. CSU Neptun va susţine sâmbătă, de la ora 10.50, la Sala Sporturilor, un meci de verificare cu Unirea Slobozia (Divizia A).