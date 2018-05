CSU Neptun va înfrunta campioana en titre

După ce a reușit o calificare în Final-Four-ul Cupei României la handbal feminin, eliminând în sferturile de finală pe Dunărea Brăila, scor 18-17, CSU Neptun Constanța și-a aflat, ieri, adversara din penultimul act al competiției, în urma tragerii la sorți efectuate la sediul Federației României de Handbal. Echipa pregătită de Ion Crăciun și Florin Cazan va avea parte de o misiune imposibilă, urmând să dea piept, în semifinale, cu HCM Baia Mare, campioana României, echipă calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor și care va beneficia și de avantajul terenului propriu. În cealaltă semifinală se vor întâlni formațiile SCM Craiova și CSM Bucureşti. Turneul Final Four va avea loc în perioada 25-26 aprilie, în Sala Sporturilor „Lascăr Pană'” din Baia Mare. În prima zi se vor desfășura cele două semifinale, urmând ca finala mică şi finala mare să se joace a doua zi.

ION CRĂCIUN, SUPĂRAT PE ARBITRAJ

Confruntată cu probleme financiare, din cauza cărora jucătoarele, neplătite de peste trei luni, au refuzat să se antreneze marți, gruparea de pe litoral luptă să evite retrogradarea din Liga Națională. Constănțencele au pierdut în ultima etapă, în fieful celor de la Universitatea Cluj, scor 21-23, iar antrenorul Ion Crăciun a acuzat maniera de arbitraj. „Nici dacă erau jucătoare de la Baia Mare în echipa noastră nu am fi câștigat la Cluj, ținând cont de ceea ce au făcut cei doi oameni în negru. Echipa Constanței nu are pe nimeni în spate. Probabil că ne vom lupta pentru menținerea în Liga Națională cu Unirea Slobozia, dar noi vom juca mereu șapte contra nouă”, a acuzat tehnicianul echipei constănțene. CSU Neptun va juca sâmbătă, de la ora 12.00, ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat, urmând să primească vizita celor de la SCM Craiova, în etapa a 25-a. Primul meci al etapei are loc azi: CSM București - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00).