CSU Neptun va juca, duminică, la Cluj-Napoca

Victoria obţinută miercuri seară în Sala Sporturilor, 18-17 (10-9) cu Dunărea Brăila, a permis formaţiei CSU Neptun Constanţa să ajungă în semifinalele Cupei României, alături de HCM Baia Mare, CSM Bucureşti şi SCM Craiova. Final Four-ul Cupei României va avea loc la Baia Mare, la 25 și 26 aprilie. Dar fetele antrenate de Ion Crăciun şi Florin Cazan nu au timp să se bucure de această performanţă, deoarece duminică, de la ora 18.00, la Cluj-Napoca, echipa constănţeană va susţine încă o partidă importantă, în etapa a 24-a a Ligii Naţionale, în compania formaţiei locale Universitatea. Un duel pe care handbalistele tomitane îl vor aborda cu moralul ridicat după spectaculoasa calificare în Final Four-ul Cupei României, dar şi cu speranţa că se vor rezolva şi problemele financiare cu care se confruntă de mai mult timp.

„La Cluj va fi un meci foarte greu şi foarte important. Apoi ne aşteaptă în play-out partide foarte, foarte grele, cu meciuri duminică - miercuri - duminică, şi îmi este frică şi de accidentări. Din păcate, în România, sportivul are un contract care nu are valoare. Nu poţi să rămâi cu salarii neplătite din liga a doua, de când am promovat. Este imposibil. Fetele nu au vreo vină. Au înţeles de la început situaţia, dar măcar salariile foarte mici să fie plătite la timp. Din păcate, nu s-a reuşit nici măcar acest lucru. Eu sunt învăţat, sunt de ani de zile cu criza în suflet”, a spus antrenorul principal al CSU Neptun, Ion Crăciun, după meciul cu Dunărea Brăila, tehnicianul trăgând încă un semnal de alarmă în privinţa situaţiei echipei constănţene.

Prima partidă a etapei a 24-a din Liga Naţională se dispută astăzi, de la ora 18.00, între Mureşul Tg. Mureş și CSM Ploieşti.