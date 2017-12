CSU Neptun vizează primul succes în deplasare

După ce a demonstrat că este o nucă greu de spart pe teren propriu, CSU Neptun Constanţa îşi doreşte să obţină puncte şi din deplasare. Sâmbătă, de la ora 17.00, la Bacău, fetele pregătite de Florentin Pera întâlnesc, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, formaţia locală CSM 2010. O partidă între două formaţii în mare nevoie de puncte şi în care punctele puse în joc pot fi hotărâtoare în lupta pentru evitarea retrogradării. „Am încredere în fete că vor fi motivate şi vor face totul pentru un nou succes. Am făcut un meci foarte bun cu Braşovul, pe care dorim să îl repetăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că ne aşteaptă o partidă foarte grea. Bacăul are un lot valoros, s-a întărit prin venirea Ameliei Busuioceanu şi situaţia din clasament o obligă să facă totul pentru victorie. Şi noi putem însă emite pretenţii la victorie. Întreg lotul este valid, avem un moral bun, iar cele două puncte ne-ar îndepărta puţin de zona periculoasă. Sper să fie şi un arbitraj corect“, a declarat Pera.

Programul complet al etapei - sâmbătă, ora 11.00: SCM Craiova - HCM Baia Mare, HC Zalău - CSM Ploieşti; ora 12.30: CSM Bucureşti - HCM Roman; ora 17.00: CSM 2010 Bacău - CSU Neptun Constanţa. Partida Corona Braşov - HC Galaţi, scor 30-26, a avut loc vineri. Meciul Dunărea Brăila - CSM Cetate Deva a fost amânat, iar partida U. Jolidon Cluj - Oltchim Rm. Vîlcea se va disputa pe 18 aprilie. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 28p, 2. HC Zalău 23p, 3. Oţelul Galaţi 19p (golaveraj: 370-335), 4. U. Jolidon Cluj 19p (377-350), 5. Corona Braşov 18p, 6. Dunărea Brăila 17p, 7. CSM Bucureşti 11p (352-374), 8. CSM Ploieşti 11p (399-418), 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 11p (321-352), 10. HC Roman 11p (349-383), 11. HCM Baia Mare 11p (351-407), 12. Cetate Deva 8p, 13. CSM Bacău 7p, 14. SCM Craiova 4p.