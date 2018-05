CSU Neptun vrea să-și asigure de miercuri locul secund

Etapa a 29-a a Diviziei A la handbal feminin, penultima din sezonul regulat, programează miercuri, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor din Constanța, întâlnirea dintre echipele CSU Neptun Constanța (locul 2, 66 de puncte) și CSM II București (locul 4, 56 de puncte). Aflată pe locul secund în clasamentul Seriei A, formația constănțeană își poate asigura încă de miercuri, printr-o victorie în duelul cu echipa bucureșteană, prezența de pe locul secund la turneul de baraj pentru promovarea în Liga Națională, care se va desfășura la Cisnădie, în perioada 24-27 mai. Handbalistele antrenate de Ionuț Pușcașu vor să se impună în meciul de miercuri pentru a scăpa de orice emoție, în ultima etapă urmând să întâlnească sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00, pe CSU Știința București (locul 3, 61 de puncte).

„Ne-am dorit să jucăm în fiecare meci foarte bine. Meciul cu CSM va fi unul foarte greu, dar eu spun că vom câștiga. Îmi doresc să avem un public mai numeros, pentru a ne ajuta să trecem peste emoții”, a declarat Andreea Pintilie, completată de Bianca Căldare: „Ne dorim să câștigăm. Tinerețea este în favoarea noastră, dar și pregătirea fizică. Nu ne gândim, deocamdată, la Liga Florilor”.

Silviu Băiceanu, directorul executiv al clubului constănțean, a analizat parcursul echipei din actualul sezon, unul care a fost cel mai bun dintre cele trei în care CSU Neptun a evoluat în Divizia A: „Vreau să mulțumesc Consiliului Local și Primăriei pentru sprijin, pentru că altfel nu am fi ajuns aici. Este cel mai bun an al nostru și suntem într-o poziție la care nu ne așteptam, acest loc doi. Nu vom merge la baraj ca favorită. Vreau să luăm pulsul unei echipe din liga întâi. Cred că ne-am făcut datoria și am arătat că putem face performanță. Putem face pasul de la performanță la marea performanță. Cine vrea și are posibilitatea să ne sprijine este așteptat să vină lângă noi. O promovare trebuie gândită cu un an înainte, pentru a nu fi o prezență meteorică în prima ligă”.

Antrenorul principal Ionuț Pușcașu a remarcat efortul depus de fete în acest sezon, iar acest lucru a dus la îndeplinirea obiectivului, prezența la turneul de baraj: „Vreau să remarc munca pe care au făcut-o, pentru că au înțeles că depinde doar de ele să obțină rezultate foarte bune. Nu vom merge la turneul de baraj să facem act de prezență și ne vom apăra șansele. Nu avem nicio presiune. Vom crește la nivelul experienței și vom trata fiecare antrenament și meci la un nivel ridicat. Fetele au calități. Pentru partida de miercuri ne dorim revanșa, pentru că am rămas cu gustul amar al înfrângerii din tur, după un meci în care am condus cu opt goluri”.