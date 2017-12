CSV 2004 Tomis a pierdut titlul în sezonul regulat

După ce şi-a păstrat locul secund, obţinut şi în sezonul trecut, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa suspină după titlul ratat la “mustaţă”. Un singur punct a făcut diferenţa în acest sezon între ocupanta primei poziţii, CSU Metal Galaţi, şi locul 2, ocupat de echipa antrenată de Constantin Alexe, iar calculele ne trimit la meciul cu Dinamo, disputat la Constanţa, în returul sezonului regulat, pierdut cu 2:3 de constănţence. „Campionatul l-am pierdut în sezonul regulat, la 2:0 pentru noi în meciul cu Dinamo. Dacă obţineam atunci victoria acum eram campioni”, a spus, cu regret, preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea, care a condamnat lipsa de sportivitate din ultima partidă a turneului de la Bucureşti, disputată între Dinamo şi Metal Galaţi: „Cred că Galaţiul a luat nişte medalii lipsite de strălucire, ţinând cont de meciul cu Dinamo. Din păcate, aşa se înţelege sportul în România şi aşa se face. Nu există sportivitate. Le doresc celor de la Galaţi succes, să participe în Liga Campionilor şi să înregistreze un parcurs cât mai bun”. Totuşi, preşedintele clubului constănţean s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei în cadrul celor patru turnee şi de faptul că Tomis şi-a păstrat locul secund: „Echipa a atins vârful de formă mai târziu. Oricum, noi am câştigat turneele. Dacă s-ar face un clasament al turneelor suntem detaşat pe primul loc, dar punctajul din sezonul regulat ne-a tras înapoi. Sincer, cred că am fost cea mai bună echipă şi asta s-a văzut acum. Dacă se juca play-off, sigur am fi câştigat campionatul acesta”. „Îmi pare foarte rău pentru că am ratat titlul la doar un punct. Dacă am fi câştigat măcar un meci în plus, pentru că şi în sezonul regulat am pierdut întâlnirile cele mai importante cu 2:3, am fi fost noi pe primul loc. Acesta este cel mai mare regret pentru mine. Cred că în sezonul regulat am pierdut campionatul”, a spus şi Ivana Plchotova, care nu se aştepta ca Dinamo să trimită titlul la Constanţa: „Nu mi-a plăcut deloc meciul dintre Dinamo şi Metal Galaţi. A fost un meci foarte plictisitor pentru mine. Nu ne aşteptam ca Dinamo să joace pentru noi, dar speram ca jucătoarele să se respecte şi să joace un volei de calitate”.

LOTUL NAŢIONAL SE REUNEŞTE DUMINICĂ. Odată încheiat sezonul 2009-2010 al Diviziei A1 la volei feminin, vacanţa s-a aşternut peste echipele participante în primul eşalon. Excepţie fac doar jucătoarele convocate la lotul naţional, care nu vor avea parte decât de şase zile libere, duminică urmând să se prezinte la stagiul de pregătire de la Constanţa, în vederea preliminariilor Campionatului European, dar şi a participării în cadrul Ligii Europene. Primul antrenament al echipei naţionale de volei feminin va avea loc luni.