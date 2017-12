CSV 2004 Tomis a retrogradat în DA2

11:40:12 / 25 Martie 2014

Pacat

Poate puteti sa scrieti un articol si despre cum banii publici care ar fi trebuit sa ajunga (si) la echipa feminina de volei a Constantei au fost "dedicati" celei masculine si handbalului masculin (prietenii stiu de ce)...si poate ne spuneti si de ce un oras cu o mare traditie in voleiul feminin, handbalul feminin si baschet a ajuns sa trimita aceste discipline la index si sa scoata in fata voleiul masculin (care nu a facut mari rezultate de-a lungul vremii, - Farul a jucat citeva campionate in Divizia A fara mari rezultate si a retrogradat prin anii '70, acasta sectie a clubului desfiintindu-se apoi - dar acum are un "sprijinitor" puternic, nu ?) si handbalul masculin, care pina pe la sfirsitul anilor '80 si inceputul anilor '90 era in situatia voleiului feminin si baschetului de azi ? Credeti ca numai sporturile cu "proptele" trebuie sa existe in Constanta ? ...ciudata optica si totodata o directionare mai mult decit dubioasa a banilor publici numai catre aceste doua echipe - iar placa cu "lipsa de rezultate" cel putin in cazul voleiului feminin (si chiar handbalului feminin, actuala Neptun clasindu-se pe podium in urma cu citeva sezoane, inainte de a i se aplica si ei acelasi tratament) nu prea tine...n-am nimic impotriva lor, performantele lor sint si ale Constantei, dar nu as dori ca acestea sa fie facute "calcind pe cadavrele" altor echipe de traditie si istorie ale orasului