CSV 2004 Tomis află astăzi adversara din Cupa CEV

CSV 2004 Tomis Constanţa şi-a încheiat evoluţia din ediţia 2012-2013 a Ligii Campionilor la volei feminin cu o victorie, 3:2 cu formaţia italiană Robur Tiboni Urbino în meciul disputat marţi seară, în Sala Sporturilor. Campioana României a condus cu 2:0 la seturi, după o perioadă de joc foarte bun, în care a forţat serviciul şi i-a intrat, a preluat, a atacat şi a blocat bine. A urmat însă o cădere, explicabilă poate doar printr-o relaxare prematură după ce voleibalistele constănţene au scăpat de presiunea calificării în Cupa CEV, pentru că un punct le era suficient pentru a-şi asigura locul 3 în grupă. „A fost o victorie muncită. Păcat că ne-am pierdut concentrarea după primele două seturi, însă e bine că am câştigat până la urmă”, a declarat tânăra jucătoare constănţeană Cristina Cazacu. „Urbino a progresat faţă de luna octombrie. Atunci ambele campionate erau la început, iar între timp jocul lor a început să se lege”, a spus Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea Tomisului, referindu-se la meciul din prima etapă, câştigat de formaţia constănţeană în Italia cu 3:1.

Misiunea echipei gazdă a fost mult uşurată de prestaţia sub orice critică a libero-ului italian Giombetti, ea fiind incredibil de slabă la preluare pentru o jucătoare care joacă pe acest post! „Diferenţa a făcut-o preluarea noastră, pentru că nu am reuşit să construim atacul aşa cum o facem de obicei şi am utilizat puţin centrii. Sunt mulţumit de reacţia echipei în momentele dificile, iar astăzi (n.r. - marţi) nu au fost deloc puţine, însă niciodată nu poţi fi mulţumit atunci când pierzi. Totuşi, a fost un joc care ne va ajuta pentru viitoarele meciuri din campionat, pentru că acolo avem o situaţie destul de dificilă”, a explicat Donato Radogna, antrenor principal la Urbino. Dintr-o protagonistă a campionatului italian în sezonul trecut, când s-a clasat pe locul 3 şi a jucat semifinală de Cupa CEV, Urbino s-a transformat într-o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării, fiind penultima în clasament, cu o singură victorie în opt etape!

ASTĂZI ESTE TRAGEREA LA SORŢI. CSV 2004 Tomis Constanţa îşi va afla astăzi adversara din faza Challenge Round a Cupei CEV, ultima înainte de semifinale. Patru echipe din Liga Campionilor - Tomis, Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusia), Tauron MKS Dabrowa Gornicza şi Bank BPS Fakro Muszyna (ambele din Polonia) - vor fi împerecheate cu învingătoarele din sferturile de finală ale Cupei CEV: Fenerbahce Istanbul (Turcia), Aluprof Bielsko-Biala (Polonia) şi SES Calais, plus învingătoarea disputei dintre Baki-Azeryol Baku (Azerbaidjan) sau Omichka Omsk (Rusia). În tur a fost 1:3, iar returul se joacă astăzi. Tragerea la sorţi va avea loc astăzi, de la ora 16.00, după cea rezervată play-off-ului din Liga Campionilor. Meciurile din Challenge Round, care vor decide semifinalistele Cupei CEV, sunt programate pe 16 şi 23 ianuarie 2013.