CSV 2004 Tomis, aproape de prima calificare în semifinale

Calificată în turneul play-off de pe poziţia a doua a clasamentului Diviziei A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa are astăzi şansa de a face pasul în semifinale. De la ora 18.00, la Piatra Neamţ, este programat cel de-al doilea meci cu formaţia locală Unic, în cazul unei noi victorii voleibalistele constănţene pătrunzînd, în premieră, în penultimul act din întrecerea internă. „Nu ne dorim să cedăm vreun set în acest duel, pentru ca această calificare să fie una categorică. Sper să tranşăm această calificare în două meciuri pentru că ar fi bine să valorificăm succesul de 3-0 obţinut în primul meci. Este un pic dificil să joci la Piatra Neamţ, dar sper ca acest lucru să nu conteze foarte mult. Dacă noi vom juca la fel cum am făcut-o în primele două seturi din primul meci, cred că vom obţine o nouă victorie şi vom avea mult mai mult timp să pregătim duelul cu Dinamo Bucureşti”, a declarat coordonatorul de joc al Tomisului, Maja Simanic. „Sîntem aproape de a obţine o calificare importantă pentru echipa noastră. Nu ne temem de partida de la Piatra Neamţ pentru că nu este prima oară cînd jucăm acolo şi dacă ne vom face jocul nostru nu văd de ce nu am putea obţine o victorie şi acolo. Le-am dominat în partida de acasă şi sper să facem acelaşi lucru şi acolo. Ştim că publicul local este unul gălăgios, dar o echipa mare ştie să facă faţă unor astfel de presiuni”, a spus şi antrenorul Aleksandar Boskovic. După ce Dinamo Bucureşti şi CSU Metal Galaţi au disputat cuplat partidele din primul tur al play-off-ului, obţinînd calificarea în semifinalele campionatului, astăzi se va desfăşura şi partida Penicilina Iaşi - Ştiinţa Bacău. În primul joc Ştiinţa s-a impus cu 3-0 şi are prima şansă la calificarea în semifinală. În turneul play-out, astăzi şi mîine sînt programate partidele de pe terenul echipelor mai slab cotate: Rapid Bucureşti - SCM U. Craiova (2-0 la general pentru Craiova) şi CSM Lugoj - CSM Sibiu (1-1 la general).