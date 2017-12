CSV 2004 Tomis are şanse mici de a evita retrogradarea

CSV 2004 Tomis Constanţa are numai înfrângeri în primele nouă etape din Divizia A1 la volei feminin şi, dacă în iarnă nu se va petrece o minune, fosta dublă campioană a României are mari şanse de a retrograda în eşalonul secund. Tomis mai are de jucat în tur doar cu echipele din Blaj şi Lugoj, primul meci în deplasare, al doilea acasă, iar şansele de a obţine vreun punct sunt infime. La ultimul eşec, 0:3 pe teren propriu cu CSM Tîrgovişte, formaţia constănţeană nu a reuşit să acumuleze decât 36 de puncte în trei seturi! O evoluţie la care a privit cu tristeţe, din teren în primul set şi de pe margine la următoarele două, şi coordonatoarea Tomisului din ultimele trei sezoane, Diana Calotă. „Înainte de meci, înainte să semnez foaia de joc în dreptul echipei din Tîrgovişte, am intenţionat să semnez la echipa din Constanţa, în dreptul domnului antrenor Alexe! Îmi pare rău pentru situaţia de aici, pentru că sunt convinsă că performanţele pe care le-am reuşit noi cu echipa de volei feminin din Constanţa nu se vor mai face în viitorul apropiat. Mă refer la nivel de cluburi la noi în ţară, pentru că... asta e situaţia acum”, a declarat actualul căpitan al echipei din Tîrgovişte. Calotă a fost schimbată după primul set, fiind menajată şi înlocuită cu Marina Cojocaru, coordonatoarea de rezervă, jucătoare care a învăţat voleiul la Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 din Constanţa.

CSM TÎRGOVIŞTE VREA ÎN CUPELE EUROPENE Învingătoarea meciului de sâmbătă de la Constanţa este nou-promovată în Divizia A1, însă a făcut multe transferuri bune în vară şi vrea să joace din sezonul viitor în Cupele Europene! „Obiectivul nostru este de a ne califica pentru Cupele Europene, adică să ne clasăm cel puţin pe locul 5. Sper să-l îndeplinim, vom vedea ce va mai fi în decembrie, dacă lotul va mai fi întărit cu o jucătoare sau două. Sperăm să ne clasăm cât mai sus!”, a spus Calotă. „Jocul de azi (n.r. - sâmbătă) a fost doar un antrenament pentru următoarele noastre două meciuri, cu Craiova, acasă, şi la Iaşi. Ne dorim să le terminăm cât mai bine, pentru că am trecut printr-o perioadă mai dificilă din care vrem să ieşim cât mai repede. Constanţa este o echipă foarte tânără, cu jucătoare practic necunoscute în voleiul din primul eşalon. Cu două-trei excepţii, restul sunt debutante în Divizia A1”, a afirmat antrenorul principal al formaţiei dîmboviţene, Alexandru Juhasz, care deja a bătut palma cu un centru şi vrea să completeze lotul, din iarnă, cu încă o jucătoare experimentată.