CSV 2004 Tomis Constanţa - liderul cu doar 7 jucătoare în lot!

Deşi se confruntă cu mari probleme de lot, având doar şapte senioare apte de joc din totalul de nouă din lot, CSV 2004 Tomis Constanţa se menţine în continuare în plutonul fruntaş al campionatului feminin de volei. Paradoxal, cu cât creşte numărul dificultăţilor pe care le întâmpină clubul, pe atât creşte şi exprimarea în teren a formaţiei constănţene! Evident, nu se mai poate pune problema de omogenitate a unei echipe care a jucat ultimele şase partide în aceeaşi formulă. Înainte de a începe tratamentul pentru accidentarea de care suferă, Claudia Gavrilescu a apucat să joace doar în meciul de pe teren propriu cu Omichka Omsk, din Cupa CEV, iar Nataşa Sevarika abia a început antrenamentele după accidentarea din tur. După victoria cu 3:1 de sâmbătă, din derby-ul cu Ştiinţa Bacău, Tomis a devenit noul lider al clasamentului şi păstrează şanse importante în lupta pentru al treilea titlu consecutiv de campioană naţională.

„Chiar dacă suntem numai şapte jucătoare acum, orice este posibil. Le aşteptăm pe căpitanul echipei (n.r. - Claudia Gavrilescu) şi pe Nataşa (n.r. - Sevarika) să se recupereze, astfel ca în scurt timp să fim măcar nouă jucătoare la antrenamente şi la meciuri”, spune Marina Vujovic, libero-ul formaţiei constănţene. „Va fi greu să facem eventul, dar sper ca să reuşim, cu ajutorul celor două fete care sunt accidentate şi care vor reveni curând la echipă. Sper să fim toate apte de joc până la finalul sezonului şi să câştigăm din nou campionatul”, adaugă Elena Butnaru, şi ea campioană în ultimii doi ani cu Tomis.

LUPTA PENTRU PRIMUL LOC RĂMÂNE DESCHISĂ. Formaţia de pe Litoral a devenit principala favorită la câştigarea sezonului regulat, pentru că programul în continuare o avantajează, în comparaţie cu a doua clasată, Ştiinţa Bacău. Tomis are 37p, Ştiinţa Bacău are 36p, iar Dinamo Bucureşti ocupă locul 3, cu 32p. Constanţa are trei partide mai grele până la finalul sezonului regulat: acasă cu Dinamo şi în deplasare cu CSM Bucureşti şi CSU Medicina Tg. Mureş. Bacăul are deplasări la Dinamo şi la Blaj (locul 4, cu 29p), iar Dinamo, pe lângă partidele contra primelor două clasate, va mai întâlni şi pe CSM Bucureşti (meci considerat în deplasare).

„Mi-aş dori să ajungem din nou în finala campionatului şi să jucăm cu Constanţa, dar în lupta pentru calificare mai pot interveni şi Dinamo, şi Blajul, amândouă sunt echipe bune”, afirmă Florin Grapă, antrenor principal la Ştiinţa Bacău. „Ne dorim să câştigăm cupa şi campionatul, luptăm pentru aceste obiective, dar o luăm pas cu pas, meci cu meci. Mai e mult de jucat, mai e şi play-off-ul, nu trebuie să ne subestimăm adversarii. Noi vom juca însă fiecare meci la victorie, indiferent de adversar. Munca, seriozitatea şi faptul că jucăm toate meciurile la victorie - cam acesta este marele nostru atu”, spune Constantin Alexe, antrenor secund la CSV 2004 Tomis.