CSV 2004 Tomis Constanţa încă mai speră la calificare

Deşi înfrîngerea cu 2-3 din partida disputată la Constanţa împotriva celor de la Dinamo, a diminuat şansele la calificarea în semifinalele Cupei României, CSV 2004 Tomis nu a renunţat la visul de a ajunge în finala competiţiei. Ieri, voleibalistele constănţene s-au întîlnit cu preşedintele clubului, Cristian Zgabercea, întrevederea dovedindu-se a fi în cele din urmă una constructivă. “Am fost la o discuţie şi am vorbit despre ce anume s-a întîmplat de am înregistrat o asemenea cădere. Am încercat să găsim soluţii pentru că nu este totul pierdut, iar acest scor se poate întoarce pentru că orice este posibil în sport. Cred că am pierdut cu Dinamo din cauză de fluctuaţii în joc, dar şi datorită lipsei de concentrare în momentele cheie. Deşi pare greu, cred că se poate să obţinem acolo un rezultat bun. Îmi aduc aminte că acum vreo şase ani, cînd evoluam la Galaţi, am reuşit acest lucru în faţa celor de la Rapid, campioană pe atunci”, s-a arătat optimist libero-ul Tomisului, Ioana Pristavu. “Este trist că am pierdut acest meci, dar trebuie să ne revenim repede. Cred că ele au avut mai mult dorinţă de a cîştiga. Miercurea viitoare avem un nou meci cu Dinamo în care putem fi noi învingătoare şi putem merge mai departe. Important este să trecem repede peste această înfrîngere ca să putem juca în Ştefan cel Mare un meci care să ne ducă în finală. Eu am încredere în echipa noastră şi cred într-o victorie acolo”, a spus şi centrul Tomisului, Claudia Gavrilescu - Cîrstoiu. Pentru a ajunge în finala Cupei României, CS Volei 2004 Tomis Constanţa are nevoie de cel puţin o victorie cu 3-2, care ar trimite disputa la “setul de aur”, unde deasemenea trebuie să se impună. Cele mai bune variante pentru constănţence sînt însă o victorie cu 3-1 sau 3-0. Partida de sîmbătă, din cadrul etapei a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin, poate ajuta moralul echipei constănţene, elevele lui Aleksandar Boskovic urmînd a da piept cu ultima clasată, Rapid Bucureşti. Întîlnirea este programată sîmbătă de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.