CSV 2004 Tomis Constanţa revine azi la antrenamente

După ce luni au primit liber, voleibalistele constănţene vor reveni la pregătiri astăzi. Pentru CS Volei 2004 Tomis urmează cea mai grea săptămână din acest sezon al Diviziei A1 la volei feminin. Oboseala acumulată în cele trei turnee ale locurilor 1-4 disputate până acum, dar şi şansa de a cuceri primul titlu din istoria clubului, după turneul de la Galaţi, atârnă greu pe umerii sportivelor antrenate de Constantin Alexe. „Este una dintre cele mai dificile săptămâni, dar cât mai sunt şanse să obţinem titlul nu ne vom gândi la nimic altceva decât la muncă în această săptămână. Vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a obţine la Bucureşti cel mai bun rezultat. Nu va fi uşor, pentru că CSU Metal Galaţi a demonstrat în ultimul turneu că este o echipă foarte bună, dar noi nu ne-am pierdut speranţa”, a declarat Ioana Pristavu. Ultimul turneu al grupei valorice 1-4 va avea loc la Bucureşti, la sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 23-25 aprilie, urmând să stabilească noua campioană. Cele mai mari şanse la prima poziţie le are CSU Metal Galaţi, care şi-a valorificat avantajul terenului propriu, având un avantaj de două puncte faţă de CSV 2004 Tomis şi Dinamo Bucureşti. Cea care le-ar putea detrona însă pe gălăţence este CSV 2004 Tomis, care are nevoie de trei victorii la Bucureşti, dar şi de un eşec al elevelor lui Zoran Terzic în celelalte două partide ale turneului. „Pentru a câştiga titlul depindem şi de celelalte rezultate, dar noi ne vom juca şansa. Turneul de la Bucureşti va fi unul pe viaţă şi pe moarte şi cred că orice se poate întâmpla”, consideră căpitanul formaţiei constănţene, Claudia Gavrilescu. Tomisul are programate câte două antrenamente astăzi şi mâine, iar joi constănţencele vor face deplasarea la Bucureşti.