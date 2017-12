CSV 2004 Tomis, cu gândul la Limassol

După ce miercuri au susţinut o partidă amicală cu reprezentanta României în Liga Campionilor, CSU Metal Galaţi, jucătoarele de la CSV 2004 Tomis au revenit, ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, pentru a pregăti ultima partidă din campionat înainte de plecarea în Cipru. Deşi a cedat în întâlnirea de la Galaţi, cu 2-3, antrenorul Aleksandar Boskovic s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătoarelor sale. „Ne-am pregătit timp de două săptămâni la un nivel ridicat şi aveam nevoie de un meci puternic de verificare. Am jucat cinci seturi lungi şi în opinia noastră a fost una din cele mai bune soluţii de verificare pentru noi. Chiar dacă a fost un meci amical, ambele formaţii au luptat pentru victorie şi în unele momente am fost mulţumit de jocul fetelor. Au fost şi momente în care jocul lor nu m-a mulţumit, dar tocmai de aceea am dorit să avem un meci amical, pentru că acesta îţi dă ocazia să corectezi câte ceva din punct de vedere tehnico-tactic”, a spus Boskovic. Doar cinci zile au mai rămas până la debutul în cupele europene, dar voleibalistele constănţene se gândesc pentru moment la partida de sâmbătă, de la ora 15.00, din etapa a 8-a a Diviziei A1, când vor întâlni formaţia CSU Tg. Mureş. „Nu neglijăm niciun adversar şi pentru noi cel mai important meci este cel care urmează. Trebuie să câştigăm cu Tg. Mureş şi apoi ne vom concentra pentru meciul din Cipru. Ne aşteaptă un parcurs dificil pe acest final de an şi trebuie să fim pregătite de acest lucru. Verificarea de la Galaţi cred că ne-a fost foarte utilă pentru că am încercat să jucăm ce ştim mai bine şi să ne omogenizăm în acelaşi timp. Ne va fi de folos pentru următoarele partide”, a declarat Claudia Gavrilescu. Etapa a 8-a a DA1 debutează astăzi, cu întâlnirea SCM U. Craiova - CSU Metal Galaţi, programată de la ora 15.00.