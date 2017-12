CSV 2004 Tomis dispută ultimele trei meciuri pe prima scenă

Sâmbătă, în Divizia A1 la volei feminin, debutează play-out-ul, în care anul acesta vor evolua ultimele patru clasate din sezonul regulat. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, datele programate iniţial fiind 22 şi 23 martie plus 2, 3 şi 6 aprilie. Învinsele din play-out vor retrograda în Divizia A2, una dintre acestea fiind, cu siguranţă, echipa constănţeană CSV 2004 Tomis. „Calvarul” fostei duble campioane, care a rămas vara trecută fără toate jucătoarele de valoare, se va încheia luni, atunci când este programat ultimul meci din acest campionat pentru echipa antrenată de Constantin Ferenţi. Clubul din Constanţa a căzut de acord cu SCM U. Craiova să dispute pe malul Jiului primele trei meciuri ale seriei, pentru că şansele de salvare ale Tomisului sunt nule. Primele două întâlniri sunt programate sâmbătă şi duminică, de la ora 18.00, iar a treia va avea loc luni, de la ora 14.00. Aşa cum am mai anunţat, echipa constănţeană s-a deplasat la Craiova cu doar două senioare, Şerban şi Dumitru, plus jucătoarele de la cadete şi speranţe.

Cealaltă dispută din play-out este ACS Penicilina Iaşi - Rapid Bucureşti, însă primele două partide de la Iaşi au fost amânate cu câteva zile, pentru că Sala Sporturilor din localitate este ocupată, la sfârşitul acestei săptămâni, cu o competiţie de box, Cupa României pentru seniori. Astfel, meciurile 1 şi 2 ale seriei vor avea loc marţi şi miercuri, celelalte trei date rămânând 2, 3 şi 6 aprilie.