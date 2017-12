CSV 2004 Tomis, două săptămâni de pregătire la Constanţa

După ce s-a reunit duminică, la Hotelul “Dona” din staţiunea Mamaia, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a demarat, ieri, pregătirea pentru noul sezon. Primul antrenament s-a desfăşurat în Sala “Tomis”, unde toate fetele au răspuns prezent la apelul antrenorului Darko Zakoc. Excepţie a făcut doar sârboaica Jasna Majstorovic, care va ajunge la Constanţa după Campionatul Mondial din Japonia, programat în perioada 29 octombrie - 14 noiembrie. „Majstorovic este singura jucătoare care se va alătura mai târziu lotului. Ea va participa la Campionatul Mondial şi va sosi după ce echipa Serbiei îşi va încheia parcursul la această competiţie. Celelalte fete sunt deja prezente la lot”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea. Astfel, ieri, s-au alăturat lotului şi Ioana Nemţanu, Cristina Cazacu, ucraineanca Polina Liutikova şi sârboaica Marina Vujovic. Formaţia constănţeană va rămâne în pregătire la Constanţa pentru două săptămâni, timp în care are programate câte două antrenamente în fiecare zi. Cele mai multe dintre ele vor avea loc în sala de forţă. „Nu va fi foarte greu pentru cele care am fost cooptate în această vară şi la acţiunile lotului naţional. Pauza a fost mai scurtă, iar revenirea va fi mai uşoară”, a declarat coordonatorul Diana Neaga, care a vorbit şi despre motivele care au determinat-o să semneze cu formaţia constănţeană. „Am ales să vin aici pentru că am văzut că s-a conturat o echipă tânără, pregătită de Darko Zakoc, cu care am lucrat şi la lotul naţional. Acestea sunt motivele pentru care am ales să ajung aici. Toată perioada pe care am petrecut-o la lot mi-a demonstrat faptul că la Constanţa se face treabă bună. Ştiu că ne aşteaptă un sezon foarte dificil. Mai multe echipe s-au întărit, iar lupta pentru titlu o văd la fel de echilibrată, chiar dacă nu mai este CSU Metal Galaţi”, a spus Neaga. „Mă aştept la un sezon ceva mai reuşit decât primele două pe care le-am petrecut aici. Nu pot să spun cum ar putea arăta viitorul sezon, pentru că perioada de transferări nu s-a încheiat, iar echipele nu şi-au definitivat loturile şi nu ştiu cum va fi lupta pentru campionat în acest an. Dinamo rămâne în continuare un adversar puternic şi rămâne de văzut ce se poate întâmpla. Noi avem multe jucătoare tinere în lot anul acesta, dornice de performanţă şi de afirmare şi am mare încredere că vom face treabă bună”, a spus şi căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu.