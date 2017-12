CSV 2004 Tomis, duel decisiv pentru locul secund

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa joacă sîmbătă, la Bucureşti, cea mai importantă partidă din returul campionatului. Sîmbătă, de la ora 12.00, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe dau piept cu vicecampioana României, Dinamo Bucureşti (31p), echipă ce ameninţă tot mai mult poziţia a doua, ocupată în acest moment de Tomis (33p). Va fi prima partidă din cadrul “dublei” ce se va da între cele două echipe în decursul a doar patru zile, miercuri, la Constanţa, fiind programată şi prima manşă a semifinalelor Cupei României. Aşadar, două partide cu două mize diferite, însă Tomisul are un singur obiectiv pentru ambele jocuri: victoria! În cazul unei eşec, voleibalistele constănţene sînt în pericol să piardă locul secund, mai ales că finalul returului se anunţă unul mai uşor pentru bucureştence, în timp ce Tomisul va da piept cu CSU Metal Galaţi în penultima etapă. “Este un meci important pentru noi, dar nu mai special decît celelalte meciuri. În tur am cîştigat cu 3-0 şi nu cred că vom avea probleme de această dată. Probabil că vor fi ceva mai periculoase, dar noi vom da totul pentru a obţine o nouă victorie în faţa lor”, a declarat coordonatorul de joc al Tomisului, Maja Simanic. “Sperăm să cîştigăm ca să avem un avantaj moral în faţa lor şi în Cupa României. Eu cred că vor fi la fel de motivate, dar singurul lor avantaj este că evoluează acasă”, a spus şi Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu. “Este o situaţie similară ca şi cea cu Iaşiul, cînd am jucat trei partide cu ele într-un interval scurt de timp. Este greu să joci cu aceeaşi echipă într-un interval de zece zile. Nu mă gîndesc că Dinamo a pierdut în acest sezon acasă doar cu Metal Galaţi. Pentru mine nu acest aspect este important. Ştiu doar că Dinamo a jucat mult mai bine în cea de-a doua parte a campionatului şi că au adus o jucătoare valoroasă, Alida Marcovici. Cred că acest meci poate aduce avantaje pe acest final de retur echipei care va reuşi să se impună, dar pînă la final mai este mult de jucat”, consideră antrenorul principal Aleksandar Boskovic.

Celelalte partide ale etapei: Rapid Bucureşti - CSU Metal Galaţi (se joacă la Galaţi); Unic Piatra Neamţ - CSM Lugoj; SCM U. Craiova - Dacia Mioveni; Penicilina Iaşi - CSU Tg. Mureş; CSM Sibiu - Ştiinţa Bacău.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 18 17 1 52: 5 35

2. CSV 2004 TOMIS 18 15 3 48:13 33

3. Dinamo Bucureşti 18 13 5 40:17 31

4. Ştiinţa Bacău 18 12 6 39:19 30

5. CSU Tg. Mureş 18 12 6 37:20 30

6. Penicilina Iaşi 18 12 6 36:27 30

7. Unic Piatra Neamţ 18 11 7 37:27 29

8. Dacia Mioveni 18 5 13 18:42 23

9. SCM U. Craiova 18 4 14 15:45 22

10. CSM Lugoj 18 3 15 15:50 21

11. CSM Sibiu 18 2 16 18:51 20

12. Rapid CFR 18 2 16 12:51 20