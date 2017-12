CSV 2004 Tomis face furori în Liga Campionilor

Nici cel mai optimist suporter al echipei CSV 2004 Tomis Constanţa nu şi-ar fi imaginat în vară, după tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei feminin, că formaţia de pe Litoral va debuta cu două victorii în Grupa E! 3:1 cu Urbino şi 3:2 cu Schwerin au adus deja cinci puncte în clasament pentru “sirene”, iar Tomis este liderul grupei, urmată de Dinamo Kazan 4p, Schweriner SC 3p şi Robur Tiboni Urbino 0p. Tot în etapa a doua, Kazan a dispus, cu 3:0 (25:19, 25:13, 25:14), de Urbino, într-un meci jucat aseară în Rusia. „Ştiam că Schwerin e mai bună decât Urbino, iar din punctul meu de vedere faptul că a câştigat cu Dinamo Kazan nu a fost o întâmplare. Este o echipă foarte bună. Noi iniţial am văzut-o pe Kazan favorita grupei, dar după prima etapă ne-am dat seama că le-am subestimat puţin pe cele de la Schwerin. Aşa cum şi celelalte echipe ne-au subestimat pe noi. Ştiam că este o grupă mai accesibilă decât anul trecut şi sperăm să obţinem mai mult decât anul trecut”, a declarat jucătoarea constănţeană Diana Neaga-Calotă. „Am văzut echipa din Constanţa pe video, la meciul cu Urbino. Ştiam ce posibilităţi are. Pe hârtie, alte grupe ar părea mai puternice şi multă lume subestimează grupa noastră. Kazan este foarte puternică, toată lumea ştie asta, dar Constanţa şi cu noi luptăm pentru fiecare punct. Noi am avut în sezonul trecut o grupă foarte tare (n.r. - cu Eczacibasi VitrA Istanbul, MC-Carnaghi Villa Cortese şi RC Cannes, ultimele două semifinaliste ale competiţiei!), iar acele meciuri ne-au ajutat să progresăm”, a spus olandezul Teun Buijs, antrenorul principal al campioanei Germaniei.

REVELAŢIILE GRUPEI E ŞI-AU ÎMPĂRŢIT PUNCTELE. Tomis - Schwerin 3:2 a însemnat că gazdele au cucerit două puncte în clasament, iar oaspetele unul singur. După meci, tabăra germană regreta că a pierdut setul seecund, încheiat 29:27 pentru “sirene”, şi că nu s-a impus cu 3:1, în timp ce voleibalistele constănţene savurau victoria. „Am avut doi la zero, dar ele şi-au revenit în setul al treilea, poate şi pe fondul relaxării noastre. În setul cinci cred că am avut şi puţin noroc, le mulţumim spectatorilor care au venit la sală, ne-au ajutat foarte mult”, a spus “căpitanul” Claudia Gavrilescu. „Nu ne-au surprins cu nimic, pentru că ele jucaseră foarte bine în primul meci din Liga Campionilor şi ne aşteptam să avem un meci greu. Nu contează că a fost o victorie de numai două puncte, victoria este victorie şi asta e tot ce contează”, a afirmat Cristina Cazacu. „Un meci dramatic, dar suntem fericite că s-a terminat cu victoria noastră. Adversarele au luptat pentru fiecare minge şi au atacante foarte rapide”, a declarat Meagan Ganzer.