CSV 2004 Tomis, iarăşi la antrenamente

Doar patru zile au mai rămas până la debutul sezonului 2010-2011 al Diviziei A1 la volei feminin, iar pregătirile pentru primele întâlniri din campionat sunt pe ultima sută de metri. După ce a câştigat turneul de la Tg. Mureş, formaţia CS Volei 2004 Tomis a revenit la Constanţa, unde va efectua ultimele antrenamente înainte de plecarea la Botoşani, unde va susţine prima partidă din actualul sezon, sâmbătă, 2 octombrie, cu echipa locală CS Pro-Volei. Voleibalistele pregătite de Darko Zakoc şi Constantin Alexe au primit liber ieri, urmând ca de azi să fie reluate antrenamentele. „Avem programate câte două sesiuni de pregătire în fiecare zi, pentru că nu ne-au mai rămas la dispoziţie decât trei zile, vineri urmând să efectuăm deplasarea”, a declarat antrenorul secund Constantin Alexe. Turneul de la Tg. Mureş s-a încheiat foarte bine pentru formaţia constănţeană: cinci victorii din tot atâtea posibile şi doar un singur set cedat! În plus, voleibalistele constănţene au obţinut şi două dintre distincţiile individuale: Ioana Nemţanu - cea mai bună jucătoare a turneului şi Marina Vujovic - cel mai bun libero. „Sunt mulţumit de evoluţia fetelor. Fiecare turneu este important, iar ele au înţeles acest lucru. Nu a fost uşor să jucăm cinci meciuri în patru zile. Sunt câteva probleme la echipă, iar după doar o lună de muncă pot să mă declar mulţumit de nivelul atins. Mai avem însă de muncă până să atingem cea mai bună formă”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc. „Nu este important faptul că am fost declarat cel mai bun libero. Important este că am reuşit să punem în practică tot ceea ce am repetat în această perioadă. Noi vrem titlul în acest sezon, nu să câştigăm turnee, iar pentru acest lucru trebuie să muncim foarte mult”, a spus şi Marina Vujovic, care nu crede că Tomis va avea o misiune uşoară în acest sezon, chiar dacă principala contracandidată, CSU Metal Galaţi, s-a retras din campionat: „Fără Metal Galaţi campionatul nu se anunţă unul la fel de puternic, dar nu va fi uşor nici cu Dinamo, Ştiinţa Bacău sau Unic Piatra Neamţ. Nu suntem încă în formulă completă, dar cred că vom fi o echipă puternică şi în acest sezon. Sper să reuşim şi în cupele europene un traseu mai lung faţă de cel de anul trecut”.