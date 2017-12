Debut de foc pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa în cadrul celui de-al treilea turneu al grupei valorice 1-4, care va începe astăzi, la Galaţi. În prima partidă, echipa antrenată de Constantin Alexe va întâlni, de la ora 19.00, formaţia gazdă, CSU Metal Galaţi, care, deşi învinsă de o manieră categorică săptămâna trecută de constănţence, se anunţă una dintre cele mai periculoase adversare din acest turneu. Invincibilitatea elevelor lui Zoran Terzic pe teren propriu este binecunoscută, însă formaţia constănţeană este nevoită să spargă gheaţa pentru a mai spera la titlu. „Nu va fi uşor să jucăm cu Metal Galaţi la ea acasă. Ne dorim să continuăm ceea ce am început la Constanţa, dar va trebui să jucăm la un nivel şi mai ridicat. Am arătat că putem învinge rivalele şi sperăm să putem acelaşi lucru şi la Galaţi pentru a ne păstra şansele la titlu”, a declarat coordonatorul Tomisului, Maja Simanic. „Avem şanse egale cu Galaţi şi Dinamo şi sperăm că vom putea practica acelaşi jocuri bune pe care le-am avut şi la Constanţa. Contează fiecare meci de acum încolo dacă ne dorim să câştigăm campionatul. O eventuală înfrângere în faţa celor de la Galaţi ne va costa câştigarea titlului. Să sperăm că vom reuşi în cele două turnee care au mai rămas de disputat să ne impunem atât la Galaţi, cât şi la Bucureşti, chiar dacă în sezonul regulat nu am reuşit acest lucru”, a spus căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu.

Programul turneului de la Galaţi - vineri: Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bacău (ora 16.30), CSU Metal Galaţi - CSV 2004 Tomis Constanţa (ora 19.00); sâmbătă: Bacău - Constanţa (ora 16.30), Galaţi - Dinamo (ora 19.00); duminică: Constanţa - Dinamo (ora 16.30), Galaţi - Bacău (ora 19.00).

Turneul locurilor 5-8 (la Craiova) - vineri, ora 16.00: Penicilina Iaşi - Unic Piatra Neamţ; ora 18.30: SCM U. Craiova - CSU Tg. Mureş; sâmbătă, ora 16.00: Tg. Mureş - Piatra Neamţ; ora 18.30: Craiova - Iaşi; duminică, ora 14.00: Iaşi - Tg. Mureş; ora 16.30: Piatra Neamţ - Craiova. Clasament: 5. Craiova 21p, 6. Iaşi 19p, 7. Piatra Neamţ 18p; 8. Tg. Mureş 14p. Turneul locurilor 9-12 (la Sibiu) - vineri, ora 11.30: U. Cluj - CSM Focşani; ora 14.00: CSM Sibiu - IOR Bucureşti; sâmbătă, ora 11.30: Focşani - IOR; ora 14.00: Cluj -Sibiu; duminică, ora 12.30: IOR - Cluj; ora 15.00: Sibiu - Focşani. Clasament: 9. Cluj 20p, 10. Sibiu 19p (setaveraj: 28:20), 11. IOR 19p (25:23), 12. Focşani 14p.

Clasament turneu locurile 1-4

1. Dinamo Bucureşti 12 8 4 27:20 20

2. CSU Metal Galaţi 12 8 4 26:20 20

3. CSV 2004 TOMIS 12 7 5 27:18 19

4. Ştiinţa Bacău 12 1 11 12:34 13