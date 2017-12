CSV 2004 Tomis îşi prezintă azi lotul

După ce în ediţia trecută de campionat a bifat cel mai bun sezon al său de la promovarea pe prima scenă voleibalistică, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa porneşte în actualul sezon cu noi aspiraţii. Campionatul, Cupa României şi un parcurs cît mai lung în cupele europene sînt obiectivele stabilite de formaţia constănţeană pentru sezonul 2009-2010. La fel cum s-a întîmplat şi în anii trecuţi, echipa constănţeană nu va porni la drum înainte de a-şi prezenta lotul cu care va aborda noul sezon, evenimentul fiind programat în această seară, de la ora 20.00, la Pavilionul Expoziţional Constanţa. Prezentarea jucătoarelor va avea loc cu doar o zi înaintea primului duel din campionat, care va avea loc la Constanţa, sîmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor, împotriva campioanei României, CSU Metal Galaţi. Aşadar, un debut de foc pentru voleibalistele constănţene, care speră într-un prim pas cu dreptul. „Nu va fi uşor, dar ne dorim foarte mult să obţinem un rezultat bun încă din prima etapă. Nu ştiu încă foarte multe despre CSU Metal Galaţi. Am jucat cu ele la turneul de la Tg. Mureş, dar nu erau în formulă completă. Vom încerca să facem totul pentru o victorie”, a spus extrema Martina Konecna. Totodată, partida cu CSU Metal Galaţi va fi şi o verificare utilă înainte de Cupa României, care se va desfăşura săptămîna viitoare la Botoşani. Ediţia din acest an a celei de-a doua întreceri naţionale se va desfăşura sub formă de turneu, la finalul căruia se va stabili şi cîştigătoarea. Semifinalistă în sezonul trecut, Tomisul va încerca să obţină primul trofeu al său. „Nu ştim exact cum va fi în prima etapă. Nici noi nu sîntem de foarte mult timp împreună, deci sîntem în aceeaşi situaţie cu Galaţiul. Oricum nu la acest meci se rezumă campionatul. Mai este mult de jucat. În plus, după această rundă vom avea de disputat Cupa României, ceea ce este în acest moment mult mai important pentru noi. Dacă ne vom face treaba, cred că satisfacţiile vor fi mari. Vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întîmple”, a declarat antrenorul principal Aleksandar Boskovic.