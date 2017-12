CSV 2004 Tomis, la două victorii de titlu

Pentru a aduce la Constanţa primul titlu naţional la volei feminin senioare, jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis trebuie să mai câştige cele două partide cu Ştiinţa Bacău programate la Constanţa, pe 29 şi 30 aprilie! O „dublă” care le stă perfect la îndemână voleibalistelor antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe, care au învins pe Ştiinţa cu 3:0 în sezonul regulat.

Cu toate că se afla sub impresia victoriei cu 3:1 obţinută duminică, Darko Zakoc nu considera finala jucată deja. „Poate că în primul set fetele au jucat puţin timorate, aveau încă în memorie înfrângerea de sâmbătă şi presiunea mizei. Din setul doi însă, pe teren a evoluat adevărata mea echipă, cu servicii bune, cu atacuri şi contraatacuri foarte bune. Diferenţa cred că a făcut-o serviciul nostru, care a fost mai bun decât în primul meci şi am făcut mai puţine greşeli. Nu trebuie să ne bucurăm însă foarte mult, pentru că nimic nu este încă decis. Din acest moment, echipa din Bacău are la dispoziţie două săptămâni de odihnă, în care va uita această înfrângere şi la Constanţa se va prezenta cu totul altfel. Cred că, acum, echipa mea are 55% şanse de a câştiga finala”, a spus tehnicianul sârb. „Am pierdut un joc, dar trebuie să mergem mai departe, aşa e sportul. Probabil că fetele au tratat un pic mai uşor acest meci, după victoria de sâmbătă. Acum e evident faptul că echipa din Constanţa are mai multe şanse la titlu, dar asta nu înseamnă că mergem acolo să pierdem. Nu sunt supărat pe jucătoare, probabil că atât au putut astăzi (n.r. - duminică), dar mergem la Constanţa să câştigăm cel puţin un meci, astfel încât finala să se decidă la Bacău. Indiferent cine câştigă!”, a declarat Florin Grapă, antrenorul formaţiei băcăuane.