CSV 2004 Tomis, misiune imposibilă la Minsk

Astăzi, de la ora 17.00, CSV 2004 Tomis Constanţa va susţine al treilea meci în ediţia 2013-2014 a Cupelor Europene intercluburi. Eliminată de vicecampioana Belarusului, Atlant Baranovichi, în 16-imile de finală ale Cupei CEV la volei feminin, formaţia constănţeană continuă să evolueze în 16-imile Cupei Challenge, conform regulamentului Confederaţiei Europene de Volei. CSV 2004 Tomis Constanţa va avea ca adversară tot o formaţie din Belarus, Minchanka Minsk, care a eliminat pe Teamgeist Innsbruck (Austria) în turul anterior, fără să cedeze vreun set. Minchanka este lider în campionatul din Belarus, în care Atlant ocupă locul 5 după 12 etape, şi are în lot două jucătoare care au evoluat anterior la echipe din România: extremele Katarina Jovanovic (Serbia), fostă la CSU Medicina Tg. Mureş şi CSM Lugoj, şi Ekaterina Skrabatun (Belarus), fostă la CSM Bucureşti.

Cum valoarea actuală a echipei constănţene este binecunoscută, CSV 2004 Tomis se anunţă ca victimă sigură în partidele cu Minchanka. „Noi ştiam dinainte situaţia clubului şi nu prea am fi vrut să participăm în Cupele Europene. Dar, făcând o socoteală, ne-ar fi costat mai mult amenda primită pentru retragerea din competiţie. În plus, mai era în joc şi prestigiul clubului nostru, al oraşului Constanţa şi chiar al ţării. Am construit o echipă la nivelul posibilităţilor noastre din vară, dar sperăm să vină şi vremuri mai bune”, a declarat Constantin Ferenţi, antrenorul secund al echipei constănţene. Merită precizat că formaţia constănţeană s-a deplasat la Minsk cu avionul şi nu cu autocarul, ca la Baranovichi. Meciul retur este programat la 19 decembrie, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.