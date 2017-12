CSV 2004 Tomis, pe prima poziţie

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a încheiat cu o nouă victorie maratonul de trei partide disputate în doar şapte zile. După 3:0 cu Penicilina Iaşi (pe teren propriu) şi 3:1 cu Ştiinţa Bacău (în deplasare), voleibalistele constănţene au obţinut sâmbătă, în Sala Sporturilor, a cincea victorie consecutivă în acest sezon şi au trecut pe primul loc în clasament. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe s-au impus, cu 3:0 (25:19, 25:22, 25:16), în duelul cu una dintre aspirantele la cupele europene, SCM U. Craiova, la capătul unei partide în care oaspetele nu au reuşit să pună probleme decât în al doilea set. Victoria Tomisului şi eşecul înregistrat de Dinamo în faţa campioanei CSU Metal Galaţi au urcat formaţia constănţeană în fotoliul de lider, fiind singura neînvinsă până acum în campionat. „Craiova are o echipă foarte bună. În plus, înainte de a juca aici, Craiova a avut meciuri tari în campionat, în care a evoluat foarte bine. Am avut ceva probleme în cel de-al doilea set, dar am reuşit să trecem peste acestea şi am luat setul. Este plăcut să ajungi pe primul loc, dar noi ne dorim să fim acolo după ultima etapă”, a declarat Boskovic. Au evoluat - CSV 2004 Tomis: Simanic - Barun, Gavrilescu, Plchotova, Topic, Konecna şi Vujovic - libero, a mai jucat: Cazacu; SCM U. Craiova: Radulovic - Hosu, Moldovan, Kaleb, Drâmboi, Boskovic şi Mozgon - libero; au mai jucat: Popovici, Bucur şi Alexandru. Celelalte rezultate: IOR Bucureşti - Ştiinţa Bacău 0:3; Unic Piatra Neamţ - Penicilina Iaşi 2-3; Dinamo Bucureşti - CSU Metal Galaţi 0:3; CSU Tg. Mureş - CSM Sibiu 3:0; U. Cluj - CSM Focşani 3:0.

Clasament

1. CSV 2004 TOMIS 5 5 0 15:3 10

2. CSU Metal Galaţi 5 4 1 13:3 9

3. Dinamo Bucureşti 5 4 1 12:4 9

4. Ştiinţa Bacău 5 4 1 13:6 9

5. Unic Piatra Neamţ 5 3 2 11:6 8

6. CSU Tg. Mureş 5 3 2 10:8 8

7. Penicilina Iaşi 5 3 2 10:10 8

8. SCM U. Craiova 5 1 4 7:12 6

9. U. Jolidon Cluj 5 1 4 5:12 6

10.IOR Bucureşti 5 1 4 5:13 6

11. CSM Sibiu 5 1 4 4:14 6

12. CSM Focşani 5 0 5 1:15 5