CSV 2004 Tomis pregăteşte artileria pentru Dinamo

După ce sîmbătă a repetat cu Unic Piatra Neamţ, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa se pregăteşte pentru “dubla” cu vicecampioana României, Dinamo Bucureşti. Prima întîlnire dintre cele două echipe va avea loc la sfîrşitul acestei săptămîni, sîmbătă, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe urmînd să joace la Bucureşti, în etapa a 19-a a Diviziei A1. Va urma pe 25 februarie, la Constanţa, confruntarea din manşa tur semifinalelor Cupei României. Aşadar, se anunţă două meciuri de foc pentru voleibalistele constănţene (locul 2, 33p), care sînt nevoite să cîştige cele două partide cu Dinamo (locul 3, 31p) pentru a-şi uşura misiunea atît în campionat, cît şi în Cupa României. În retur, bucureştencele au reuşit un parcurs aproape perfect, apropiindu-se periculos de poziţia a doua a clasamentului. Pe teren propriu, Dinamo a cîştigat toate jocurile, un motiv în plus pentru ca voleibalistele constănţene să-şi ia măsuri de precauţie. De cealaltă parte, Tomis are nevoie de o victorie cu 3-0 şi în Sala Sporturilor din Constanţa, miercuri, în Cupa României, pentru a-şi uşura semnificativ misiunea din returul de la Bucureşti. Cu toate că se anunţă două meciuri dificile, constănţencele se simt pregătite să înfrunte “monstrul” Dinamo. „Pentru aceste meciuri ne pregătim tot sezonul, şi acestea sînt cele mai frumoase. Au o emoţie deosebită şi nu se compară cu nimic. Vom aborda meciurile cu toate armele din dotare”, a spus Radostina-Chiţigoi. Deşi sîmbătă au obţinut a opta victorie consecutivă, cu 3-0, în Sala Sporturilor, antrenorul Aleksandar Boskovic este de părere că duelul cu Dinamo este cel mai important test pentru echipa sa. „Urmează să jucăm cu Dinamo Bucureşti, o echipă mult mai bună decît Piatra Neamţ şi poate după acel meci vom putea spune la ce nivel se află echipa noastră în acest moment. Am ajuns într-o perioadă a competiţiei în care toate meciurile sînt dificile şi trebuie să le facem faţă dacă ne dorim să ocupăm poziţia a doua pînă la final”, consideră tehnicianul echipei constănţene.