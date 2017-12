CSV 2004 Tomis pregăteşte derby-ul cu Ştiinţa Bacău

La patru zile după superbul succes din Liga Campionilor la volei feminin, 3:2 la Constanţa, cu Schweriner SC, campioana Germaniei, jucătoarele de la CSV 2004 Tomis vor disputa un alt meci extrem de important. Mâine, în Sala Sporturilor din Bacău, “sirenele” vor întâlni echipa locală Ştiinţa, liderul neînvins al campionatului intern, formaţie care nu a pierdut până acum niciun set în partidele oficiale pe care le-a jucat, fie în Divizia A1, fie în Cupa CEV! E drept că echipa antrenată de Florin Grapă nici nu a avut adversari foarte puternici în campionat, cu excepţia formaţiei CSM Bucureşti, pe care a învins-o la Bacău, celelalte rezultate de 3:0 fiind înregistrate la Piteşti şi acasă cu Craiova şi Sibiul. Şi mai slabă a fost adversara din Cupa CEV, ZOK Split (Croaţia) reuşind să facă doar 34 de puncte pe teren propriu şi 25 la Bacău!

„Bacăul este într-o formă bună, dar rezultatul partidei va depinde mult de felul cum jucăm noi. S-a văzut în meciul în Dinamo, când am jucat foarte slab, iar rezultatul a fost 3:1 pentru adversare. Fiecare meci este diferit de cel anterior, aşa că numai de noi depinde să ni-l facem uşor”, afirmă extrema Jasna Majstorovic. „Cu siguranţă meciul de la Bacău nu va fi uşor. Este un derby, iar pentru noi este cu atât mai important cu cât avem deja o înfrângere, în faţa lui Dinamo. Va trebui să jucăm la capacitate maximă şi să câştigăm. Este adevărat că venim după victoriile din Liga Campionilor, dar va trebui să demonstrăm şi în campionat că avem valoare”, consideră libero-ul Marina Vujovic. „Într-adevăr, Bacăul nu a pierdut niciun set până acum, dar asta se va schimba sâmbătă. În plus, noi nu vrem să câştigăm un singur set, că nu facem nimic cu el. Noi jucăm la victorie fiecare meci, echipa este în creştere şi are un moral foarte bun după cele două victorii din Liga Campionilor”, a spus antrenorul secund Constantin Alexe.

ŞTIINŢA BACĂU, MAI PUTERNICĂ DECÂT ANUL TRECUT. Faţă de sezonul trecut, vicecampioana României a pierdut patru titulare, Polishchuk, Lupu, Elisei şi Manu, dar le-a transferat pe Aleksovska, Iosef, Sosa, Rogojinaru, Kamenova şi Gaido. Ca niciodată în ultimii ani, Florin Grapă se bazează pe straniere, iar toate patru sunt titulare în acest sezon! „Este o echipă care s-a întărit faţă de anul trecut, au schimbare pentru orice post, iar jucătoarele sunt de nivel apropiat. Cred că este o echipă omogenă şi puternică în acest sezon”, afirmă Claudia Gavrilescu, căpitanul formaţiei de pe Litoral. „Ştiu că au fost ceva schimbări în lotul Ştiinţei faţă de anul trecut, iar rezultatele de până acum demonstrează că Bacăul este o echipă bună, la fel ca în ultimele sezoane”, spune Vujovic. „Bacăul are un lot valoros, un lot complet, are acum banca (n.r. - de rezerve) mai lungă decât noi. Dar noi suntem în grafic şi în campionat, şi în Liga Campionilor, aşa că suntem optimişti”, a adăugat Alexe. Meciul Ştiinţa Bacău - CSV 2004 Tomis Constanţa este programat mâine, de la ora 17.00, în etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin.