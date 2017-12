CSV 2004 Tomis pregăteşte întâlnirea cu Unic

MECI DIFICIL LA PIATRA NEAMŢ. Una dintre cele mai echilibrate partide din etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei feminin va avea loc la sfârşitul săptămânii la Piatra Neamţ, acolo unde Unic va primi vizita vicecampioanei CS Volei 2004 Tomis Constanţa. După ce a lăsat câte un set în deplasările de la Sibiu şi de la Bacău, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constatin Alexe sunt hotărâte să îşi continue seria victoriilor categorice şi să îşi asigure un moral ridicat înaintea debutului în Cupe CEV. „Este un meci dificil la Piatra Neamţ, dar noi trebuie să îl câştigăm cât mai uşor. Consider că orice echipă este mult mai puternică pe teren propriu decât poate fi în deplasare, dar nu cred că acest lucru va fi o problemă pentru noi. Aceste partide sunt ultimele verificări înainte de meciurile din cupele europene. Trebuie să ne concentrăm să facem partide bune pentru a avea un moral bun. Ne simţim pregătite pentru acest lucru. Am lucrat încă de la început pentru a aborda această perioadă dificilă în care trebuie să ne împărţim între partidele din cupele europene şi cele din campionat”, a spus Cristina Cazacu, extrema echipei constănţene. Cum lupta pentru podium este una extrem de strânsă în acest sezon, formaţia constănţeană are mare nevoie de victorii cu 3:0 în partidele cu Unic Piatra Neamţ şi CSU Tg. Mureş. Iar pe 5 decembrie constănţencele se vor duela cu Dinamo Bucureşti, meci programat imediat după revenirea din Cipru şi care ar putea decide liderul clasamentului la finalul turului de campionat.

PENICILINA A PRODUS SURPRIZA. Penicilina Iaşi a învins, ieri, cu 3:0 (25:19, 25:20, 25:18), pe CSU Metal Galaţi într-un meci jucat în devans din etapa a 10-a. Clasament: 1. CSV 2004 Tomis 12p (setaveraj: 18:3); 2. CSU Metal Galaţi 12p (16:6); 3. Penicilina Iaşi 12p (16:11); 4. Dinamo Bucureşti 11p (15:4); 5. Ştiinţa Bacău 11p (16:6); 6. Unic Piatra Neamţ 9p (11:9); 7. CSU Tg. Mureş 9p (11:11); 8. SCM U. Craiova 8p; 9. U. Jolidon Cluj 7p (5:15); 10. IOR Bucureşti 7p (5:16); 11. CSM Sibiu 7p (4:17); 12. CSM Focşani 6p.