CSV 2004 Tomis pregăteşte întîlnirea de la Sibiu

După ce a ratat primul trofeu pus la bătaie în acest sezon, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa se pregăteşte pentru o luptă lungă şi dificilă în campionatul intern, acolo unde obiectivul a rămas acelaşi: cucerirea titlului! Cupa României, competiţie care s-a desfăşurat sub formă de turneu la Botoşani, a arătat trei formaţii puternice, care şi-au ascuţit săbiile pentru viitoarele dueluri din Divizia A1 la volei feminin. „În acest campionat sînt trei echipe foarte puternice. Nu vreau să jignesc pe cineva, dar Dinamo, Galaţi şi noi vom lupta anul acesta pentru titlu. Este dificil de spus cine are şanse mai mari. Niciuna dintre echipe nu evoluează la potenţialul maxim. Cred că de acum înainte va fi din ce în ce mai dificil”, a fost concluzia antrenorului principal al CSV 2004 Tomis, Aleksandar Boskovic, care a explicat şi înfrîngerea cu Dinamo Bucureşti, scor 0-3, din finala Cupei României: „Nu pot spune că Dinamo a fost mai bine pregătită. Noi am pierdut multă energie în partida cu Metal Galaţi, în timp ce Dinamo a avut un culoar mai lejer. Este adevărat că fetele au fost mai obosite, dar nu cred că acesta este motivul pentru care noi am pierdut întîlnirea. Am făcut multe greşeli şi acest lucru ne-a costat”. „Dinamo a ştiut să ne aştepte la blocaj. Adversarele au atacat şi au obţinut uşor punctele. Noi am preferat să îngropăm mingea şi să dăm în mîinile lor. Lucrul acesta a fost fatal pentru noi”, a explicat şi Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene. Revenite, ieri, la Constanţa, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se pregătesc pentru o nouă deplasare lungă. Sîmbătă, de la ora 17.00, CSV 2004 Tomis va întîlni, în deplasare, pe CSM Sibiu, formaţie care a promovat în sezonul trecut şi s-a menţinut în primul eşalon. „Trebuie să ne odihnim, pentru că ne aşteaptă un drum lung la Sibiu şi nu va fi uşor să evoluăm în aceste condiţii. Sperăm ca toate jucătoarele să fie apte pentru că partidele de la Botoşani au provocat unele mici accidentări”, a spus Boskovic. Tot sîmbătă, echipa de junioare de la CSV 2004 Tomis va juca în etapa a 4-a din Divizia A2 Est, urmînd să înfrunte în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 12.00, pe CS Provolei Botoşani.