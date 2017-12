CSV 2004 Tomis pregăteşte partida cu CSU Metal Galaţi

Eliminate din Cupa României, voleibalistele constănţene se concentrează acum pentru lupta din campionat, acolo unde duelul pentru poziţia a doua a devenit tot mai încinsă. Ultimele două etape ale returului sînt decisive pentru CS Volei 2004 Tomis, care, după eşecul cu 0-3 suferit cu Dinamo Bucureşti în etapa a 19-a, riscă să piardă locul secund. Dacă principala urmăritoare are un program mult mai lejer, dinamovistele urmînd să întîlnească în ultimele etape pe Dacia Mioveni şi CSU Tg. Mureş, formaţia constănţeană nu îşi mai poate permite niciun pas greşit, chiar dacă sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala “Tomis”, soseşte CSU Metal Galaţi. „Trebuie să ne revenim rapid după eşecul din Cupa României. Avem de înfruntat Galaţiul, care este o echipă puternică. Nu vrem să cedăm şi în campionat în faţa celor de la Dinamo, care are şansa să ajungă pe poziţia a doua. Va trebui să ne străduim să obţinem un rezultat bun şi să facem un meci bun”, a declarat Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, centrul Tomisului, explicînd şi dublul eşec cu Dinamo, din cupă: „Nu cred că Dinamo ne-a învins în două rînduri, ci noi singure ne-am bătut. Ambele partide au început bine pentru noi şi s-au încheiat rău. Nu ştiu ce s-a întîmplat după setul al doilea. Pur şi simplu nu am mai avut puterea să cîştigăm. Se pare că Dinamo şi-a dorit mai mult calificarea şi deşi noi am sperat pînă în ultima clipă, în finală vor merge ele”. În clasament, un singur punct desparte Tomisul (locul 2, 36p) de Dinamo (locul 3, 35p), dar bucureştencele stau mai bine la setaveraj. Aşadar, condiţia ca formaţia constănţeană să îşi păstreze poziţia a doua este cîştigarea duelului cu campioana României. Misiunea nu pare deloc uşoară, mai ales că CSU Metal Galaţi nu a cedat în acest sezon decît un singur meci în deplasare, cel de la Iaşi, cu formaţia locală Penicilina.