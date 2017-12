CSV 2004 Tomis “repetă” la Blaj pentru Urbino

CS Volei 2004 Tomis Constanţa va susţine duminică, de la ora 11.00 (în direct pe Digi Sport 2), al treilea meci de campionat în interval de opt zile. Campioana en titre va avea ca adversară o nou promovată, CS Volei Alba-Blaj, al cărei lot este însă foarte valoros pentru o echipă care a debutat în Divizia A1 în urmă cu două săptămâni. Antrenorii Marius Macarie şi Liliana Bogendorfer au la dispoziţie multe jucătoare cu experienţa primului eşalon, unele dintre ele chiar foste internaţionale (Kapelovies, Dumitru-Dudnic, Alexandru), plus două “straniere”, din Muntenegru şi Serbia. Formaţia din Blaj a câştigat ambele jocuri jucate până acum (3:1 acasă cu Craiova şi 3:0 la Sibiu), motiv pentru care meciul de la Blaj poate fi considerat ca derby-ul etapei a 3-a. „Deşi suntem echipa campioană, păstrăm aceeaşi seriozitate în abordarea partidelor, indiferent de adversar. Personal, consider meciul de la Blaj ca foarte dificil, din două motive. În primul rând, echipa noastră are un moral puţin mai scăzut în urma eşecului cu Dinamo. În al doilea rând, formaţia din Blaj, deşi nou promovată, a făcut achiziţii deosebite şi se anunţă ca o grupare de top în acest sezon”, a declarat Costinel Stan, preşedintele CSV 2004 Tomis.

După meciul pierdut miercuri pe terenul lui Dinamo (scor 1:3), “sirenele” nu s-au mai întors la Constanţa, iar joi au plecat spre Blaj, acolo unde s-au antrenat şi vor rămâne până luni. În cursul zilei de luni, formaţia constănţeană va efectua deplasarea în Italia pentru meciul de marţi, ora 21.30, cu Robur Tiboni Urbino, din prima etapă a Ligii Campionilor.

Sâmbătă, în etapa a 3-a din Divizia A1 la volei feminin, au loc partidele: Dinamo Bucureşti - CSM Lugoj (ora 13.00); Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova (ora 17.00); CSM Bucureşti - Argeş Volei Piteşti (ora 18.00); Unic Piatra Neamţ - CSM Sibiu (ora 18.00). Duminică va mai avea loc meciul U. Cluj - CSU Tg. Mureş (ora 18.00). Joi, într-un joc în devans contând pentru etapa a 4-a, Ştiinţa Bacău a învins pe CSM Sibiu cu 3:0 (25:22, 25:15, 25:18). Cele două echipe au căzut de acord să inverseze ordinea meciurilor, pentru că partida tur era programată la Sibiu. Formaţia ardeleană a dorit să “lege” deplasările la Piatra Neamţ şi Bacău.