CSV 2004 Tomis revine la sfîrşitul săptămînii în Sala Sporturilor

La trei săptămîni de la primul meci susţinut în faţa propiilor suporteri, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa revine la sfîrşitul acestei săptămîni în Sala Sporturilor. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se pregătesc pentru un nou duel în campionat, Divizia A1 programînd sîmbătă partidele din etapa a 3-a. După ce sîmbătă, la Sibiu, au obţinut al doilea succes cu 3:1 din actualul campionat, voleibalistele constănţene speră ca cea de-a treia rundă să le aducă şi primul succes categoric din acest sezon. „Nu a fost o partidă uşoară la Sibiu. Am intrat mai greu în meci şi am cedat primul set. Cred că oboseala drumului, dar şi cea acumulată în turneul Cupei României şi-au spus cuvîntul. Ne-au lipsit şi două jucătoare şi acest lucru s-a văzut. Putem obţine o victorie mult mai concludentă cu Penicilina Iaşi, dar trebuie să fim atente pentru că este o echipă foarte ambiţioasă. Ne-au pus probleme şi în sezonul trecut”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul CSV 2004 Tomis. Plecate după viză, croata Katarina Barun şi sîrboaica Marina Vujovic au revenit la începutul acestei săptămîni la Constanţa şi vor juca sîmbătă. „Le expirase vizele şi au trebuit reînnoite pentru că dacă ar fi ieşit din termen ar fi fost probleme. S-a văzut lipsa lor la Sibiu, unde am pierdut un set, dar vor juca la sfîrşitul acestei săptămîni”, a spus antrenorul secundul Constantin Alexe.

S-au stabilit datele partidelor din cupele europene

Mai sînt doar cinci săptămîni pînă cînd CSV 2004 Tomis va debuta în cupele europene. Voleibalistele constănţene vor evolua în Cupa CEV, acolo unde, în 16-imile întrecerii, se vor duela cu cipriotele de la AEL Limassol. Datele de disputare ale celor două partide au fost deja stabilite, cele două manşe urmînd să se desfăşoare pe 3 şi 8 decembrie. Partida tur va avea loc la Limassol, returul urmînd să se desfăşoare la Constanţa. Obiectivul formaţiei constănţene este calificarea în Final Four-ul competiţiei.