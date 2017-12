CSV 2004 Tomis şi-a îngreunat misiunea de la Bucureşti

Lupta pentru un loc în finala campionatului în Divizia A1 la volei feminin rămîne una echilibrată în duelul dintre CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti. După primele două partide din semifinale, disputate sîmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor, cele două echipe se află la egalitate, ambele trecîndu-şi în cont cîte o victorie. Deşi a început disputa cu o victorie, 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) - sîmbătă, Tomisul nu a putut ţine piept dinamovistelor şi în cea de-a doua întîlnire, cedînd cu 1-3 (18-25, 25-22, 15-25, 18-25) - duminică. Dacă în primul joc voleibalistele constănţene şi-au făcut foarte bine temele în ceea ce priveşte serviciul şi blocajul, cea de-a doua partidă a adus în teren o echipă a Tomisului care a alternat momentele bune de joc cu cele slabe. Jocul nu a funcţionat în tabăra constănţeană duminică, excepînd setul secund, Chiţigoi şi Lingviston fiind anihilate în nenumărate rînduri de blocajul dinamovist, astfel că oaspetele au obţinut o victorie importantă în duelul pentru calificarea în finală. „Este o victorie care ne dă speranţa unei calificări în finală, dar nu uitaţi că aşa cum am cîştigat noi aici, la fel se poate întîmpla şi în partidele următoare. În plus, au avantajul meciului cinci de la Constanţa. Noi sperăm să reuşim să ne recuperăm foarte repede şi să obţinem două victorii şi acasă”, a declarat antrenorul lui Dinamo, Marian Constantin. „Lupta cu Dinamo a fost echilibrată încă de la primul meci. Deşi noi am cîştigat cu 3-0, meciul a fost unul tare în teren. Astăzi (n.r. - duminică), Dinamo a stat mult mai bine decît noi din punct de vedere tehnic. Nu cred că această calificare este pierdută. Vom pregăti următoarele două partide de la Bucureşti şi abia după putem trage linie”, a declarat şi antrenorul Aleksandar Boskovic. Programată în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”, lupta dintre cele două echipe ar putea fi decisă la Bucureşti, acolo unde miercuri şi joi sînt programate următoarele două partide în care Tomisul este condamnată să obţină măcar o victorie pentru a trimite disputa în a cincea partidă. În celălalt duel din semifinale, CSU Metal Galaţi s-a impus în primele două partide, cu 3-1 şi 3-0, în faţa Ştiinţei şi mai are nevoie de o singură victorie la Bacău pentru a ajunge din nou în finala campionatului.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenor Aleksandar Boskovic): Simanic - Livingston, Cîrstoiu-Gavrilescu, Ciobanu, Mahon, Radostina-Chiţigoi şi Pristavu - libero (au mai jucat: Strîmbu, Vîlcu şi Necula); Dinamo (antrenor Marian Constantin): Dugandzic - Szekelyova, Marcovici, Sokolova, Hîncu, Hatinova şi Cigic - libero; a mai jucat: Radu. Au arbitrat: Cornel Malaxia (Bucureşti) şi Jean Bratu (Brăila).

Tot în turneul play-off, dar pentru locurile 5-8 (sistemul “cel mai bun din trei partide”), s-au înregistrat următoarele rezultate: Penicilina Iaşi - Dacia Mioveni 3-0 şi 3-0 (ambele jocuri la Iaşi) şi CSU Tg. Mureş - Unic Pitra Neamţ 1-3.