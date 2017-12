CSV 2004 Tomis speră într-o clasare mai bună sezonul viitor

După ce au realizat cea mai bună performanţă din istoria clubului, devenind vicecampioane naţionale la finalul sezonului 2008-2009 în Divizia A1 la volei feminin, jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa au petrecut miercuri seară într-un restaurant constănţean, alături de adversarele din finală. Voleibalistele nu au exagerat însă prea mult cu petrecerea, mai ales că multe dintre ele vor răspunde convocărilor la echipele naţionale. „Nu am petrecut foarte mult aseară. A fost ceva restrîns. Sînt fete care se pregătesc să plece la loturile naţionale şi nu era bună prea multă oboseală”, a declarat directorul executiv Constantin Ferenţi. Deşi regretul pierderii unei finale a fost mare, voleibalistele constănţene au promis că se vor revanşa sezonul următor, cînd vor încerca o evoluţie bună în cupele europene, dar se vor lupta şi pentru titlul naţional. „Este greu cînd pierzi, dar privind la tot sezonul sîntem satisfăcute de ce am obţinut. Am ajuns în finală, ne-am propus să cîştigăm măcar un meci acasă, dar a fost greu. Galaţi este o echipă de Liga Campionilor şi are un nivel destul de ridicat. Sper totuşi că spectacolul a fost pe măsură şi că în sezonul următor o să fie mai bine. Mai bine decît locul doi, pentru noi, ar însemna prima poziţie şi sper să reuşim această performanţă sezonul următor”, a spus Maja Simanic, care speră să fie alături de Tomis şi în cupele europene: „Va fi greu în următorul sezon. Vom juca şi în Cupa CEV, unde nivelul este destul de ridicat, dar cu siguranţă echipa va fi pregătită să facă faţă acestei provocări. Îmi doresc să să joc în continuare pentru Tomis”. Dacă multe dintre voleibaliste vor pleca în vacanţă, nu acelaşi lucru se va întîmpla cu Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, Ioana Pristavu, Adriana Vîlcu şi Svetlana Radostina-Chiţigoi, care vor merge la loturile naţionale. Gavrilescu şi Pristavu sînt convocate la lotul de senioare, pe 4 mai, Vîlcu la lotul naţional de junioare, care se va reuni pe 7 mai, iar Chiţigoi la lotul de senioare al Bulgariei.

CSU Metal Galaţi, la al doilea trofeu obţinut la Constanţa

CSU Metal Galaţi a plecat de la Constanţa cu cel de-al doilea trofeu naţional în acest sezon, după Cupa României, obţînînd la ţărmul mării al treilea titlu naţional consecutiv. Deşi au dominat ultimele trei sezoane ale campionatul intern, elevele lui Zoran Terzic s-au arătat la fel de emoţionate la primirea trofeului şi în acest sezon. „Este minunat. Am reuşit să cîştigăm cele două trofee pe care ni le-am propus şi satisfacţia este imensă. Dacă este să ne gîndim la faptul că am trecut de Constanţa cu 3-0 la general, pot spune că a fost o finală uşoară, dar au reuşit să ne pună probleme. S-au bătut de la egal la egal cu noi şi nu a fost chiar atît de uşor să ne impunem. Am făcut o echipă pentru Liga Campionilor şi evident pare uşor să cîştigi campionatul, dar echipe precum Constanţa, Dinamo sau Bacău trebuie să le tratezi cu respect, pentru că oricînd pot produce surprize”, a spus vedeta echipei gălăţene, Ivana Djerisilo.