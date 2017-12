CSV 2004 Tomis susţine primul derby al returului

Diferenţa de valoare dintre primele patru clasate şi celelalte echipe din Divizia A1 la volei feminin face ca meciurile importante să fie doar cele directe! Semnificativ este că doar două echipe dintre restul de şapte să smulgă puncte în disputele cu “cei mari”: Pro Volei a pierdut, la Botoşani, cu 2:3, în faţa lui Dinamo Bucureşti, iar CSU Tg. Mureş a învins, cu 3:2, pe Unic LPS Piatra Neamţ. La capitolul meciuri directe, cel mai bine stă liderul Ştiinţa Bacău, cu patru victorii şi o înfrângere, urmată de CS Volei 2004 Tomis Constanţa (2v, 1î), Piatra Neamţ (2v, 3î) şi Dinamo (1v, 4î). În clasament, după 16 etape, Bacăul are 42p, Constanţa 41p, Piatra Neamţ 33p şi Dinamo 31p, cu menţiunea că bucureştencele au un meci mai puţin disputat. Băcăuancele mai au aşadar un singur meci greu în sezonul regulat, deplasarea de la Constanţa. „Repet ce am mai spus şi altădată: pentru mine, Bacăul este o echipă foarte serioasă, omogenă, cu jucătoare care probabil se ştiu pe teren şi cu ochii închişi. Acum, echipa din Bacău are şi multă încredere în propriile forţe şi de aceea are în acest sezon rezultate foarte bune. În concluzie, o echipă foarte puternică. Dacă este şi cea mai puternică din campionat o vor demonstra meciurile următoare, pentru că până la sfârşitul campionatului mai este destul de mult”, a declarat antrenorul principal al CSV 2004 Tomis, Darko Zakoc. „Ştiinţa Bacău este echipa momentului în România. Jucătoarele de acolo vor fi foarte încrezătoare când vor veni la Constanţa, dar cred că vor pierde meciul cu noi”, a spus Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei constănţene.

MIERCURI, LA CONSTANŢA VINE DINAMO. Însă până la revanşa cu Ştiinţa Bacău, programată pe 5 martie, în penultima etapă din sezonul regulat, voleibalistele constănţene vor da piept cu Dinamo Bucureşti, miercuri, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor. Este cel mai dificil meci din retur pentru “sirene”, care până acum au învins cu 3:0 numai echipe din jumătatea a doua a clasamentului. „În toate aceste meciuri din retur ne-am pregătit pentru partidele mai grele care urmează. Este adevărat că nu am avut până acum un test mai serios, iar partida cu Dinamo ne va arăta cum stăm la ora actuală şi ce trebuie să mai îmbunătăţim până la play-off. Pentru mine, play-off-ul este partea cea mai importantă a campionatului”, spune Zakoc. „Meciul cu Dinamo este important şi cred că toate meciurile pe care le vom juca de acum încolo vor fi decisive”, afirmă fosta internaţională Elena Butnaru, transferată la începutul acestui an la Constanţa. „Eu cred că nu contează foarte mult pe ce loc vom termina sezonul regulat, cel mai mult va conta play-off-ul. Indiferent pe ce loc ne vom clasa, cred că avem şanse reale la câştigarea campionatului”, crede Gavrilescu.