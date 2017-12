CSV 2004 Tomis, vicecampioană pentru a doua oară consecutiv

Formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa nu a schimbat culoarea medaliilor obţinute în sezonul trecut. Pentru a doua oară consecutiv, voleibalistele constănţence au urcat pe a doua treaptă a podiumului în Divizia A1 la volei feminin, în ciuda celor trei victorii obţinute în ultimul turneu al grupei valorice 1-4, încheiat duminică, la Bucureşti. Titlul de campioană a României a revenit, cu emoţii, pentru a patra oară consecutiv, formaţiei CSU Metal Galaţi. Gălăţencele au primit o replică mult mai puternică din partea constănţencelor în acest sezon, care au atacat prima poziţie până în ultima zi a turneului. După victoria de vineri, 3:1 cu Dinamo Bucureşti, elevele lui Constantin Alexe au trecut sâmbătă şi de CSU Metal Galaţi, tot cu 3:1 (21:25, 25:17, 25:19, 25:15), după o evoluţie foarte bună în faţa elevelor lui Zoran Terzic. Oboseala acumulată în primele două întâlniri şi-a spus cuvântul în evoluţia constănţencelor de duminică, când au cedat primele două seturi în faţa Ştiinţei Bacău. Totuşi, ultima partidă din acest sezon a constănţencelor s-a încheiat cu o nouă victorie, scor 3:2 (21:25, 19:25, 25:12, 25:12, 15:9), valoarea echipei de pe Litoral fiind evidentă în ultimele trei seturi. Partida care a decis campioana României a fost CSU Metal Galaţi - Dinamo Bucureşti, întâlnire câştigată fără probleme de elevele lui Zoran Terzic, scor 3:0 (25:17, 25:15, 25:20). În ultimele două partide de la Bucureşti, pentru CSV 2004 Tomis au evoluat următoarele jucătoare: Simanic - Barun, Plchotova, Gavrilescu (cpt.), Konecna, Topic şi Vujovic - libero; au mai jucat: Bobi, Pristavu şi Cazacu. Dinamo s-a clasat şi în acest sezon pe poziţia a treia, elevele lui Adrian Radu bifând o singură victorie în turneul de pe teren propriu, cea de sâmbătă, cu Ştiinţa Bacău, scor 3:0 (25:19, 25:15, 25:17). „A fost un campionat terminat urât, cu acest non-combat dintre Dinamo şi Metal Galaţi. Suntem mulţumiţi şi cu locul doi şi vom continua să investim în acestă echipă pentru ca ea să crească. Sperăm ca la anul să nu mai depindem de nimeni şi să luăm titlul”, a declarat preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. „Dacă am ocupat locul doi la finalul acestui campionat înseamnă că asta meritam. Nu am avut emoţii la meciul dintre Dinamo şi Metal Galaţi. Suntem mulţumite de faptul că am ocupat acest loc pe merit”, a spus şi căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu. „Este un titlu pe care mi-l doream foarte mult pentru că în acest sezon am jucat mai mult pentru echipă. Din păcate, în acest moment nu putem să zicem nimic despre viitorul echipei pentru că totul depinde de domnul preşedinte”, a declarat Sabina Miclea, coordonatorul echipei CSU Metal Galaţi.

Rezultate - turneul locurilor 5-8 (la Iaşi) - sâmbătă: Tg. Mureş - Iaşi 2:3; Craiova - Piatra Neamţ 0:3; duminică: Iaşi - Craiova 3:1; Piatra Neamţ - Tg. Mureş 3:1. Clasament: 5. Craiova 31p, 6. Iaşi 29p, 7. Piatra Neamţ 28p, 8. Tg. Mureş 20p; turneul locurilor 9-12 (la Cluj) - sâmbătă: Focşani - IOR 1:3; Cluj - CSM Sibiu 1:3; duminică: Sibiu - Focşani 3:0; IOR - Cluj 0:3. Clasament: 9. Cluj 31p, 10. Sibiu 30p; 11. IOR 27p, 12. Focşani 20p. U. Cluj şi CSM Sibiu şi-au asigurat prezenţa pe prima scenă a voleiului feminin şi în sezonul viitor. IOR Bucureşti şi CSM Focşani au retrogradat.

Clasament locurile 1-4

1. CSU Metal Galaţi 18 13 5 42:25 31

2. CSV 2004 TOMIS 18 12 6 42:25 30

3. Dinamo Bucureşti 18 10 8 35:32 28

4. Ştiinţa Bacău 18 1 17 15:52 19