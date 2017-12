CSV 2004 Tomis vrea să facă pasul decisiv spre finală

După ce şi-au împărţit victoriile în cele patru partide disputate pînă acum în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti vor disputa duminică, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, meciul decisiv pentru accederea în finală. Cum învingătoarea va lupta în acest sezon pentru titlu cu CSU Metal Galaţi, campioana en titre, partida se anunţă una pe muchie de cuţit. Dinamo speră să ajungă din nou să se dueleze cu elevele lui Zoran Terzic pentru supremaţie, în timp ce Tomisul visează la o premieră pentru voleiul feminin constănţean. „Poate că se putea mai mult la Bucureşti. Din păcate am fost foarte obosite după efortul depus în meciul de miercuri şi a venit înfrîngerea de joi. Sperăm să obţinem un rezultat bun duminică”, a declarat libero-ul Tomisului, Ioana Pristavu. De altfel, niciuna dintre voleibalistele constănţene nu concepe un alt rezultat decît victoria, mai ales că Tomisul va beneficia şi de avantajul terenului propriu. „Am plecat cu gîndul să ne întoarcem de acolo cu cel puţin o victorie. Am reuşit acest lucru, dar, din păcate, nu am făcut faţă şi în cel de-al doilea meci. Nu cred că ne-a bătut Dinamo, ci cred că ne-am bătut singure. Va trebui să schimbăm ceva în tactica noastră pentru meciul de duminică pentru că nu ne mai permitem de această dată nicio greşeală. Putem cîştiga acasă şi cred că va fi foarte frumos să obţinem o calificare chiar aici. Va fi însă un meci foarte greu, pentru că şi Dinamo îşi joacă ultima şansă, nu numai noi”, a spus Tammy Mahon. Partida va fi arbitrată de Angeluş Cotoaţă şi Corneliu Malaxia, ambii din Bucureşti.